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大烏龍 英媒致力打擊歧視 卻誤植首位非裔財相照片

編譯羅方妤／即時報導
英國首位非裔財相夸騰。（路透）
英國首位非裔財相夸騰。（路透）

英國BBC報導，英國首位非裔財相夸騰（Kwasi Kwarteng）的照片在英國「鏡報」的報導中被誤植成另一名在財政大樓外的男子。夸騰在推特發表報導截圖表示，「這不是我」。鏡報為這個「可怕的錯誤」道歉，將加倍努力「對抗種族主義」。

鏡報報導的標題是，「夸騰稱在預算混亂後必須採取『不同行動』」，但圖片被誤植為美國銀行（Bank of America）國際總裁門薩（Bernard Mensah）。門薩是美國銀行代表團的一員，在9月28日於財政大樓和夸騰會面。

鏡報在推特發表聲明稱：「今天早上，鏡報網站上誤植關於夸騰報導的圖片。這是非常可怕的錯誤，我們在此向夸騰先生及所有讀者道歉。鏡報長久以來致力於對抗種族主義，我們會在這方面加倍努力。」

然而，鏡報誤植照片報導的上方，正好就是他們宣傳「黑人歷史月」故事連結。

推特連結：https://twitter.com/KwasiKwarteng/status/1576133060411523072?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576133060411523072%7Ctwgr%5E704a0a79fbbc4a91e6b821825c26c73bdf98cdeb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fuk-63100715

英國 推特 種族主義

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