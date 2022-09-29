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北溪天然氣管線疑遭破壞 瑞典發現第4處洩漏點

中央社斯德哥爾摩29日綜合外電報導
瑞典海岸防衛隊證實北溪2號管線又發現第4處洩漏點。(美聯社)
瑞典海岸防衛隊證實北溪2號管線又發現第4處洩漏點。(美聯社)

俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣海底管線26日發生疑似蓄意破壞的爆炸事件，導致3處氣體外洩點。瑞典海岸防衛隊如今證實，北溪2號管線又發現第4處洩漏點。

本月26日，波羅的海（Baltic Sea）的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線發生2起不明原因爆炸後，瑞典和丹麥當局發現3處位置出現漏氣。

路透社報導，瑞典海岸防衛隊指出，新發現的第4處洩漏位於北溪2號管線上，鄰近北溪1號另一個更大的洩漏點。

海岸防衛隊發言人拉森（Jenny Larsson）昨天告訴「瑞典日報」（Svenska Dagbladet），「在4個洩漏點中，有2個在瑞典專屬經濟區」，另外2個位於丹麥專屬經濟區。

法新報導，瑞典海岸防衛隊並未立即說明，為什麼時隔數天後才發現新的洩漏點。

但報導稱，巨大洩漏導致數百公尺寬的海面出現大量氣泡，因此無法立即檢查管線相關結構。

天然氣外洩事件曝光後，瑞典、丹麥總理和多名歐洲領導人直指漏氣事件是蓄意行動所引發。莫斯科否認是爆炸的幕後黑手，美國也反批莫斯科指控華府破壞管線的說法相當「荒謬」。

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）今天表示，誰是涉嫌破壞北溪管線的幕後黑手，事實上「非常明顯」。

他在巴黎的一場再生能源會議指出，「目前還不知道是誰造成、誰是這次破壞的幕後黑手，各方仍在討論，但幕後凶手是誰…已經很明顯」。

聯合國安全理事會明天將應俄國要求，開會討論此事。

近幾個月來，北溪1號和2號管線一直是地緣政治緊張局勢的核心議題，因為俄羅斯削減對歐洲的天然氣供應，被認為是對莫斯科入侵烏克蘭引發的西方制裁進行報復。

瑞典 天然氣 俄羅斯

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