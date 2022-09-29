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3原因 英國減稅計畫市場不信、專家批評

編譯簡國帆／綜合外電
英國公布50年來規模最大的減稅方案，卻讓市場更加不安。美聯社
英國公布50年來規模最大的減稅方案，卻讓市場更加不安。美聯社

英國上周公布50年來最大規模的減稅方案，希望提振經濟成長、緩和民眾的高物價苦痛，卻遭專家一面倒批評，連國際貨幣基金（IMF）都警告英國減稅政策的後果，罕見地批評七大工業國集團（G7）成員的政策。

不過，減稅理應有助振興成長，而英國的政策之所以引發市場不安，英鎊資產遭拋售，英鎊匯價屢創新低，甚至還迫使英國央行推出緊急購債計畫，原因出在三個地方：減稅財源、通膨，以及市場對英國政府長期以來的不信任。

英國首相特拉斯上任後，財相夸騰23日公布規模450億英鎊（480億美元）、被英國媒體稱為「特拉斯經濟學」（Trussonomics）的減稅方案，內容包括取消頂尖所得者的最高所得稅率、調降基本所得稅率、取消調升企業稅率的計畫，還要花600億英鎊，補貼一般家庭和企業今年冬季的能源成本。特拉斯主張，這項計畫能催動成長、抵禦衰退，並且擺脫過去十年來的不佳表現，而拉抬成長所增加的稅收，也能確保舉債受控。

然而，市場卻不信英國政府的政策規畫。由於減稅規模超乎經濟學家預期，且可能須仰賴舉債。智庫Resolution基金會估算，英國將須舉債近5,000億美元，同時英國最富有的5%人口為主要受惠者。投資人憂心，這將侵蝕國家財政、導致債務失控，因為新冠疫情的緊急支出、能源補助、以及脫歐相關成本，已讓英國財政緊繃，而英國生產力多年來也都低於歐盟的主要競爭國家。

此外，擴張財政也將繼續拉高通膨，迫使央行加碼緊縮，加劇衰退風險。這也造成更廣泛的英國決策可信度問題，英鎊資產旋即遭拋售。避險基金橋水聯合創辦人達里歐指出，英鎊資產之所以遭逢沉重賣壓，是因為投資人知道來自政府的債券供給量將遠超過需求。

另一方面，英國已逐漸失去投資人的信任。從英國2016年公投脫歐以來，與歐盟的脫歐協商多次反覆、之後又因北愛爾蘭與貿易問題而和歐盟起衝突，前首相強生也屢陷花邊醜聞，例如新冠疫情封鎖期間的唐寧街派對事件等，央行從脫歐後的決策也屢屢落後趨勢，都在傷害英國的決策可信度。

摩根大通經濟學家Allan Monks說，市場不願意相信特拉斯政府嘴巴上聲稱能達成中期財政永續，是在反映對英國決策的廣泛不信任。這種不信任情緒也掩蓋了預算案裡一些有益的改革。

英國 脫歐 投資 特拉斯

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