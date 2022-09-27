俄羅斯控日本外交官從事間諜活動 日外相：完全不屬實

俄羅斯當局據報26日以從事間諜相關工作為由，逮捕與拘押了日本駐海參崴總領事館的領事「Motoki Tatsunori」。圖為俄媒發布據稱是交易當時的畫面。（照片翻攝：Telegram / RT News）

俄羅斯 當局據報26日以從事間諜 相關工作為由，逮捕與拘押了日本 駐海參崴總領事館的一位領事。日本外務大臣林芳正27日表示，「所謂從事違法活動完全不屬實」，並為此召見了俄羅斯駐日大使加盧津。

共同社報導，外務省事務次官森健良就此提出嚴正抗議，要求俄方正式道歉，並防止類似事件再次發生。

據報導，林芳正稱該名領事被俄方人員以「蒙上眼睛、雙手和頭部被按住等無法動彈的狀態」帶走，並接受「高壓態度的調查問訊」，批評俄方「極為遺憾，絕無法接受」，並指此事明確違反維也納領事關係公約，日本有必要採取相應措施。

俄羅斯官媒《RT》稍早引述俄羅斯聯邦安全局（FSB）的聲明指出，這位名叫「Motoki Tatsunori」的日本外交官試圖購買關係到「俄羅斯和亞太地區另一國家的合作」以及西方國家經濟制裁影響的「限制性訊息」時當場被捕，並且發布據稱是交易當時與該位領事被捕後坦承犯法的畫面。

據報導，「Motoki Tatsunori」因「不符合領事官員身分和有損於俄羅斯安全利益」的活動，被宣告為「不受歡迎人士」。俄羅斯外交部稍後就此事召見了日本外交官，下令他必須在48小時內離境。