分析：川普、強生式微 梅洛尼崛起 民粹未死而是進化

義大利大選由極右政黨勝出，有望出現二戰結束以來首個極右內閣。儘管歐洲似有一股極右風潮，但觀察家認為，如今的民粹已由激昂轉為務實，難以再現脫歐或川普旋風。圖為可望成為義大利下任總理的梅洛尼23日選前對群眾演說。（Getty Images）

義大利 大選由極右政黨勝出，有望出現二戰結束以來首個極右內閣。儘管歐洲似有一股極右風潮，但觀察家認為，如今的民粹已由激昂轉為務實，難以再現脫歐 或川普 旋風。

英國「金融時報」專欄作家庫柏（Simon Kuper）撰文指出，2016年6月24日午夜，當69%的英格蘭桑德蘭（Sunderland）人投票支持脫歐後，確立英國將脫離歐盟，西方民粹主義正式爆發。

從川普、波索納洛（Jair Bolsonaro）、強生（Boris Johnson）相繼在美國、巴西、英國國內贏得勝利，再到「五星運動」（Five Star Movement）與「聯盟黨」（Lega）進入義大利政府，這股西方民粹浪潮一直延續到2019年並達高峰。

庫柏說儘管目前民粹浪潮似在逆轉，諸如強生雖贏得多數席次，在英國首相大位卻待不滿1個任期，五星運動在今天義大利大選慘敗，波索納洛下月可能敗給左翼候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），但趨勢恐非如此簡單。

極右的瑞典民主黨（Sweden Democrats）及可望成為義大利下任總理的梅洛尼（Giorgia Meloni）正取而代之。民粹主義在強生或川普之後仍在發展，事實上也正在從表演藝術之流，升級為務實治理。

民粹主義者描繪的世界是「善良群眾」和「惡劣精英」間的政治鬥爭，國會或法院等機構不得阻止人民的意志。

但脫歐與川普勝選的民粹，本質上是電視表演，他們對執政沒有興趣，即使在疫情大流行期間也是如此。他們夢想中的計畫如脫歐、美墨圍牆等均與現實扞格。他們也沒能翻轉政治生態，強生因違反自己的封城規定辭職，調查川普任內疑涉違法目前在美國國內沸沸揚揚。

然而新民粹主義者關心的卻是辦實事。「民粹政治」（Populocracy）一書的作者費耶斯基（Catherine Fieschi）表示，曾為墨索里尼粉絲的梅洛尼「其實很能幹，她沒有完全被虛榮所控制」。川普和強生抱怨「國中之國」（deep state）掣肘，但費耶斯基預料梅洛尼會和義大利其他政黨及官僚合作，以實現極右派的施政理念。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）儼然取代川普成了民粹運動共主。當歐洲議會上週通過表決認定匈牙利「不再是完全民主的國家」，梅洛尼的「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）表態支持奧班。

民粹主義的主流趨勢如今反而自稱「民族保守主義」，其感召者、以色列教授哈佐尼（Yoram Hazony）剛剛協助主辦了邁阿密的全國保守主義會議（National Conservatism Conference）。

「民族保守主義」把伊斯蘭和女權牽扯上「覺醒」。梅洛尼喜歡「傳統家庭」、不愛「性別意識形態」；和奧班及美國共和黨人一樣，她的「義大利兄弟黨」支持限制墮胎。這讓傳統的中間偏右政黨不確定在面對民族保守主義時是要打擊，還是要加入它們。

在COVID-19與能源危機時代，中間偏右政黨以往的小國、低稅論調討不到便宜，因此美國喬治亞大學（University of Georgia）政治學家穆德（Cas Mudde）認為，中間偏右政黨現在漸漸向極右靠攏，以致極右翼又「更右」。

庫柏認為就算民粹主義仍在前進，他們也已失去中心地位。2016年時民粹主義者主導「移民危機」、聖戰士以及貪腐精英的公共辯論，如今對COVID-19或烏克蘭議題著墨不多，尤其「教父」－俄羅斯總統蒲亭現儼然成為國際社會過街老鼠，民粹再難意氣風發。

不過庫柏仍提醒，就算民粹主義者已難在自由選舉出頭，他們還是能像奧班一樣把手伸入，或像波索納洛所暗示的一樣，試圖竊取選舉結果。