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韓總統府稱尹錫悅損美言論遭錯譯 韓網友不買單

中央社首爾23日法新電
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

韓國總統尹錫悅近日疑似出言貶損重要安全盟邦美國，但韓國總統府發言人金恩慧在記者會澄清，聲稱尹錫悅的談話遭到錯譯，今天更進一步引發韓國國內的質疑聲浪。

尹錫悅21日在「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（Global Fund，簡稱全球基金）於紐約舉行的活動上，與總統拜登（Joe Biden）短暫會面後不久，被攝影機錄到疑似出言貶損美國國會議員。

根據錄到的片段，尹錫悅一下台後告訴幕僚：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」他似乎是在談論拜登要增加美國對於全球基金的金援，但這需要美國國會批准。

這段影片在韓國迅速流傳開來，甚至在影音網路平台YouTube上，不到一天時間就有500萬觀看次數。

但韓國總統府發言人金恩慧22日在紐約舉行的記者會上表示，尹錫悅「沒有理由談到美國，或說出拜登這個字」。

金恩慧宣稱，尹錫悅實際上並沒有說「拜登」，而是一個發音相似的韓語單字；且他指的國會是韓國，而不是美國。

但在網路上，許多人對於韓國政府的回應抱持懷疑態度。

一位網友在YouTube寫下評論：「我們的總統府想出了這樣的藉口，這對我們的教育來說極為可恥且難堪。」

另一位網友也說：「目前我已經聽10遍了。肯定是說拜登。」

拜登 YouTube 教育

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