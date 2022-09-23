全球最和平國家冰島罕見 4人涉嫌策劃恐攻遭逮捕

全球和平指數 排名第一的北歐國家冰島 ，首次傳出恐攻威脅。警方已在一起大規模行動中，逮捕4名涉嫌對社會組織和國家公民策劃恐攻的年輕男子，並緝獲數千發彈藥。

法新社報導，冰島警方今天在記者會上說，警方在9個地點緝獲了多件半自動武器，包括3D列印武器，另外還有數千發彈藥。

冰島國家警政署長瓦森（Karl Steinar Valsson）告訴記者說，「警方昨天（21日）展開行動的原由…是為了調查一起恐怖攻擊預謀犯案」。

冰島警方表示，這場大規模的行動，動員了50名警力，在冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）市郊的科帕沃於爾（Kopavogur），逮捕了4名年約20多歲的冰島人。其中2人已在今天還押候審。

瓦森表示，涉案人潛在動機不明，不過目標據信是「各個社會機構」和「國家公民」，可能包括國會和警政單位。

警方還說，他們正調查這些被逮捕的人和極端主義組織是否有關連，並和外國當局保持聯繫。

瓦森說，「就我們所知，這是冰島首次針對這類型案件進行調查」。

冰島人口只有37萬5000人，自2008年被列入全球和平指數排名後，一直位居榜首，被認為是「全球最和平的國家」。

冰島很少傳出暴力事件，是世界上犯罪率最低的國家之一。不過近年暴力犯罪 增加，令當局憂心。