南瑪都帶來400毫米線性雨帶 四國島驚人浪高畫面曝

今年第14號颱風「南瑪都」已在日本九州鹿耳島市登陸，雖然目前已減弱為中度颱風，但氣象廳仍警告其威力恐怕會出現「前所未有的風浪」，並呼籲民眾保持最高級別的警戒。(取材自推特)

今年第14號颱風「南瑪都」在日本 九州鹿耳島市登陸，雖然目前已減弱為中度颱風，但氣象廳仍警告其威力恐怕會出現「前所未有的風浪」，並呼籲民眾保持最高級別的警戒。

日經報導，日本氣象廳表示南瑪都從鹿兒島市登陸後持續緩慢向北移動，未來幾天的許多火車和航班已被取消。氣象廳也表示鄰近宮崎縣的部分地區在截至18日下午的24小時內出現超過400毫米的線性雨帶，並警告說「日本西部的四國、中國地方和近畿地區可能會在19日上午遭遇線性雨帶」。

這同時也是氣象廳首次對沖繩縣以外的地區發布颱風特別警報。

雖然南瑪都在18日凌晨3點時略有減弱，但仍可能達到每小時250公里左右的最大陣風，鹿兒島市屋久島18日上午記錄到的最高風速達每小時183.24公里。氣象廳預計颱風將於20日前向東轉向，後續將影響日本本島的西部與北部地區。

此外，推特 上也出現日本網友分享的「驚人浪高」，只見影片中的地點是四國的高知縣，該地一處港口被颱風帶來的大浪撞擊防波堤後掀起「極高且極大片的水花」，畫面曝光後也讓人感受到南瑪都的威力。

日本首相岸田文雄 在出席負責應對危險颱風的高級官員會議時更呼籲日本民眾「即使感到一絲危險也要立即撤離」，並命令官員們「採取一切可能的措施來確保人民的安全和保障」。