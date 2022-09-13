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俄羅斯駐中國大使換人 資深副外長接任

中央社台北13日電
俄羅斯總統普亭今天任命外交部副部長莫古洛夫(圖)為新任駐中國大使，接替現任大使德尼索夫。Getty Images
俄羅斯總統普亭今天任命外交部副部長莫古洛夫(圖)為新任駐中國大使，接替現任大使德尼索夫。Getty Images

俄羅斯總統普亭今天任命外交部副部長莫古洛夫為新任駐中國大使，接替現任大使德尼索夫。據發布，莫古洛夫曾任俄羅斯駐中使館參贊兼公使、外交部亞洲司司長，會說流利漢語。

俄羅斯衛星通訊社報導，普亭（Vladimir Putin）13日免除了莫古洛夫（Igor Morgulov）的俄羅斯副外長職務，並任命他為俄羅斯新任駐中大使。莫古洛夫擔任副外長已有11年資歷。

此外，普亭還解除了德尼索夫（Andrey Denisov）的俄羅斯駐中大使職務。德尼索夫於2013年5月出使中國，迄今已有9年。

現年61歲的莫古洛夫，畢業於莫斯科羅蒙諾索夫國立大學亞非國家研究所，會說流利漢語和英語。

報導指出，對莫古洛夫來說，這不是第一次被任命在中國工作，他自1991年以來在俄羅斯外交部系統工作了30多年。2006年至2009年，莫古洛夫曾擔任俄羅斯駐中使館參贊兼公使，之後任外交部亞洲司司長；2011年開始擔任俄羅斯外交部副部長迄今。

陸媒今天轉發這項人事命令消息時，均提到莫古洛夫對俄中關係的看法。

莫古洛夫4月接受俄新社採訪時稱，俄羅斯經濟合作要想「脫歐入亞」，與中國建立順暢無阻的貿易合作通道是首要任務。他透露，俄中原計劃在2024年實現的2000億美元雙邊貿易額可能提前完成。

莫古洛夫還批評西方在與俄關係議題上「無恥施壓」中國，無禮要求其選邊站隊，並表示近30年來，與中國發展戰略夥伴關係一直是俄羅斯的基本外交政策。俄中雙邊合作基於兩國根本利益相符和深厚互信，因此不受外部形勢變化影響。

俄羅斯 普亭 脫歐

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