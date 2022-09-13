我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅南德茲：台灣政策法案是不改變當前政策的強大法案

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

世界OnAir／在柬埔寨工作6年 我有朋友自願做詐騙

世界新聞網何卓賢／製作
黃凱敬在柬埔寨。(黃凱敬提供)
黃凱敬在柬埔寨。(黃凱敬提供)

最近一個月，陸續有台灣人被誘拐到柬埔寨詐騙園區，被限制人身自由甚至受到虐待的新聞。從網路訊息到電視媒體，紛紛有受害者站出來講述經歷，這也讓多年來隱身東南亞的詐騙產業鏈又一次重新回到公眾視線。

然而，網路也開始出現對柬埔寨這個國家和經濟一概而論的評論，「柬埔寨的人都在做詐騙」、「柬埔寨太不安全千萬別去」，讓在柬埔寨金邊已經生活工作六年的台灣人黃凱敬感到無奈，「覺得柬埔寨有點被污名化」。

▼▼立即收聽▼▼

台灣人黃凱敬在柬埔寨金邊工作生活已有六年，自己有部落格分享柬埔寨旅遊攻略。(黃凱...
台灣人黃凱敬在柬埔寨金邊工作生活已有六年，自己有部落格分享柬埔寨旅遊攻略。(黃凱敬提供)

自2016年通過朋友介紹來到金邊，黃凱敬一直在柬埔寨的華人公司從事行銷類的工作，目前在一家新加坡人開的家具製造公司從事市場營銷和開發。他表示，最近刷到的新聞和社群媒體基本上都在報導柬埔寨，關注度如此之高，殊不知詐騙行業在柬埔寨並非今年才出現的事。

「其實這事行之有年，其中不乏知道自己是來從事詐騙行業的。」

黃凱敬本身就認識幾個知騙而騙，自願從事詐騙行業的人。他記得一位朋友在詐騙園區待了一年之後，因為在封閉的園區內吃好喝好但從不運動，從高高瘦瘦的身板變「腫了一圈」；另一位朋友則負責在詐騙園區「管人」，一旦有人對她不禮貌，她就實行電擊、鞭打等的殘暴行為，甚至有將員工「電到漏尿」；還有一位早已沒再聯絡的彰化老家的高中同學，再次聯繫他時人竟同在柬埔寨，對方卻毫不掩飾說自己在做詐騙。

台灣媒體的廣泛報導，也跟最近受害者之中台灣人的比例升高有關。黃凱敬分析，疫情之前詐騙集團招募中文的客服人員，從大陸來的居多，而大陸的出境政策變嚴格之後，詐騙集團就開始把目光放到同樣講華語的台灣、新加坡和馬來西亞。

柬埔寨的西港。(黃凱敬提供)
柬埔寨的西港。(黃凱敬提供)

最近一系列的報導，也讓黃凱敬在台灣的親人倍感擔憂。「我媽最近經常打電話給我，」黃凱敬說，「甚至一些我平常已經不記得的親戚都打給我媽，問我最近怎麼樣。」但因為疫情之前有帶爸媽在柬埔寨觀光，父母對他的安全還是比較放心。

柬埔寨對於東南亞的年輕人，的確有一定的吸引力。黃凱敬介紹，外國人在柬埔寨，從事的行業從中介、管理，到人資、法務，各類都有，月薪從1500美金到7000美金不等；但是貧富差距也很多，做工廠或餐飲行業的本地人，有的工資會低到200美金一個月。

在柬埔寨生活已六年，黃凱敬花許多業餘時間在寫旅遊攻略，向網友展現柬埔寨好吃好玩的一面，但最近他的留言區卻出現了許多詆毀柬埔寨國家的言論，讓他覺得十分可惜。他表示，這些年來柬埔寨一直是個環境舒適、民風淳樸的地方，雖然基礎設施和經濟都仍然有很大的進步空間，但是對於有一技之長的外國技術人才，其實是塊等待被開拓的寶石。

柬埔寨吳哥窟。(黃凱敬提供)
柬埔寨吳哥窟。(黃凱敬提供)

「有些新聞我們要自己去判別、去當地看看，」黃凱敬說，「柬埔寨一定是有詐騙集團的，但除此之外還是有很多不一樣的東西，很多好玩的地方；柬埔寨是很缺工業技術和專長的，如果有條件的話來到這裡可以開天闢地。」

詐騙集團 新加坡 東南亞 世界OnAir

上一則

英女王靈車上出現殯葬社商標 民眾怒批

下一則

莫斯科入侵烏克蘭遭遇挫敗 中俄關係料將更趨緊密

延伸閱讀

助柬埔寨血奴案受害人義工被控「造謠」 判刑2年

助柬埔寨血奴案受害人義工被控「造謠」 判刑2年
陸：逾20在柬台胞求助 部分脫困

陸：逾20在柬台胞求助 部分脫困
台南3男命喪柬埔寨 傳利益糾紛黑吃黑

台南3男命喪柬埔寨 傳利益糾紛黑吃黑
聯合國人權專家訪柬埔寨後 說這裡是「人間地獄」

聯合國人權專家訪柬埔寨後 說這裡是「人間地獄」

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04

超人氣

更多 >
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳
男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」
美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑

美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一