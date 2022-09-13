世界OnAir／在柬埔寨工作6年 我有朋友自願做詐騙

黃凱敬在柬埔寨。(黃凱敬提供)

最近一個月，陸續有台灣人被誘拐到柬埔寨詐騙園區，被限制人身自由甚至受到虐待的新聞。從網路訊息到電視媒體，紛紛有受害者站出來講述經歷，這也讓多年來隱身東南亞 的詐騙產業鏈又一次重新回到公眾視線。

然而，網路也開始出現對柬埔寨這個國家和經濟一概而論的評論，「柬埔寨的人都在做詐騙」、「柬埔寨太不安全千萬別去」，讓在柬埔寨金邊已經生活工作六年的台灣人黃凱敬感到無奈，「覺得柬埔寨有點被污名化」。

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台灣人黃凱敬在柬埔寨金邊工作生活已有六年，自己有部落格分享柬埔寨旅遊攻略。(黃凱敬提供)

自2016年通過朋友介紹來到金邊，黃凱敬一直在柬埔寨的華人公司從事行銷類的工作，目前在一家新加坡 人開的家具製造公司從事市場營銷和開發。他表示，最近刷到的新聞和社群媒體基本上都在報導柬埔寨，關注度如此之高，殊不知詐騙行業在柬埔寨並非今年才出現的事。

「其實這事行之有年，其中不乏知道自己是來從事詐騙行業的。」

黃凱敬本身就認識幾個知騙而騙，自願從事詐騙行業的人。他記得一位朋友在詐騙園區待了一年之後，因為在封閉的園區內吃好喝好但從不運動，從高高瘦瘦的身板變「腫了一圈」；另一位朋友則負責在詐騙園區「管人」，一旦有人對她不禮貌，她就實行電擊、鞭打等的殘暴行為，甚至有將員工「電到漏尿」；還有一位早已沒再聯絡的彰化老家的高中同學，再次聯繫他時人竟同在柬埔寨，對方卻毫不掩飾說自己在做詐騙。

台灣媒體的廣泛報導，也跟最近受害者之中台灣人的比例升高有關。黃凱敬分析，疫情之前詐騙集團 招募中文的客服人員，從大陸來的居多，而大陸的出境政策變嚴格之後，詐騙集團就開始把目光放到同樣講華語的台灣、新加坡和馬來西亞。

柬埔寨的西港。(黃凱敬提供)

最近一系列的報導，也讓黃凱敬在台灣的親人倍感擔憂。「我媽最近經常打電話給我，」黃凱敬說，「甚至一些我平常已經不記得的親戚都打給我媽，問我最近怎麼樣。」但因為疫情之前有帶爸媽在柬埔寨觀光，父母對他的安全還是比較放心。

柬埔寨對於東南亞的年輕人，的確有一定的吸引力。黃凱敬介紹，外國人在柬埔寨，從事的行業從中介、管理，到人資、法務，各類都有，月薪從1500美金到7000美金不等；但是貧富差距也很多，做工廠或餐飲行業的本地人，有的工資會低到200美金一個月。

在柬埔寨生活已六年，黃凱敬花許多業餘時間在寫旅遊攻略，向網友展現柬埔寨好吃好玩的一面，但最近他的留言區卻出現了許多詆毀柬埔寨國家的言論，讓他覺得十分可惜。他表示，這些年來柬埔寨一直是個環境舒適、民風淳樸的地方，雖然基礎設施和經濟都仍然有很大的進步空間，但是對於有一技之長的外國技術人才，其實是塊等待被開拓的寶石。

柬埔寨吳哥窟。(黃凱敬提供)

「有些新聞我們要自己去判別、去當地看看，」黃凱敬說，「柬埔寨一定是有詐騙集團的，但除此之外還是有很多不一樣的東西，很多好玩的地方；柬埔寨是很缺工業技術和專長的，如果有條件的話來到這裡可以開天闢地。」