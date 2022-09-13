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俄籲亞美尼亞和亞塞拜然停戰 稱普亭正盡力降溫

中央社莫斯科13日綜合外電報導
圖為亞美尼亞總理帕辛揚(左)與俄國總統普亭7日在海參崴舉行的「東方經濟論壇」中對談。(美聯社)
圖為亞美尼亞總理帕辛揚(左)與俄國總統普亭7日在海參崴舉行的「東方經濟論壇」中對談。(美聯社)

俄羅斯今天呼籲亞美尼亞和亞塞拜然停止戰事，遵守停火協議，並表示，俄羅斯總統普亭正盡一切努力，為雙方戰局降溫。

路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，「無論如何高度評價俄羅斯以及普亭（Vladimir Putin）總統個人所發揮的作用都不為過」。

他並說：「總統正盡一切努力，協助將亞美尼亞與亞塞拜然的邊界緊張情勢降溫。」

俄羅斯外交部也發表聲明說，俄國在莫斯科時間今天上午9時（ 美東時間凌晨2時）已促成雙方達成停火協議，期盼雙方執行協議內容。

俄方在聲明中說：「我們對亞美尼亞和亞塞拜然邊界地區的情勢急劇惡化表示極端憂心。」

「我們籲請雙方避免使情勢進一步升高，務必自我克制並嚴格遵守停火。」

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天稍早在國會表示，雙方戰鬥的激烈程度已緩和，但在某些地區依然進行中。亞塞拜然媒體報導，停火協議在達成之後15分鐘內即破裂。

雙方衝突導因納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）是國際承認的亞塞拜然領土，但當地亞美尼亞族居民拒絕承認亞塞拜然的主權，這成了數十年來兩國關係高度緊張之源。

俄羅斯在聲明中說，兩國爭端應「完全透過政治和外交手段」化解。

俄羅斯與亞美尼亞是參與集體安全公約組織（CSTO）軍事結盟關係的盟友，但俄國也與亞塞拜然保有密切的友好關係，因此並未表示最新的衝突應歸咎何方。

俄羅斯 普亭 俄國

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