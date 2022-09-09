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從好萊塢、搖滾樂到藝術 英女王文化題材魅力不墜

中央社倫敦9日綜合外電報導
圖為9日在愛丁堡的一處購物中心可看到女王伊麗莎白二世的照片。Getty Images
圖為9日在愛丁堡的一處購物中心可看到女王伊麗莎白二世的照片。Getty Images

在位長達70年的英國女王伊麗莎白二世，生前在西方流行文化中經常可見以她為題材。從好萊塢電影、得獎電視劇、卡通辛普森、搖滾樂團歌曲到安迪．沃荷創作，再再令人印象深刻。

伊麗莎白二世（Elizabeth II）8日辭世，享耆壽96歲。雖然有些作品對她的描繪充滿感情，有些則較有敵意，但無論如何，這位英國君主在藝術、音樂與電影中不可抹滅的形象，更加奠定她名列世界上最為人知公眾人物的地位。

● 電視電影

路透報導，2006年好萊塢出品的「黛妃與女皇」（The Queen），讓飾演伊麗莎白二世的英國演員海倫米蘭（Helen Mirren）抱回奧斯卡金像獎最佳女主角獎。這部電影主要刻劃女王前兒媳黛安娜王妃（Princess Diana）意外喪生時，這位一國之君如何回應。

近幾年Netflix熱門串流影集「王冠」（The Crown）也以伊麗莎白二世為主角，飾演女王年輕時的英國女星克萊兒芙伊（Claire Foy）因此贏得2座艾美獎和一座金球獎，她在影集中詮釋伊麗莎白二世27歲時突然得接下王位的經歷。

美國「時人雜誌」（People）總編輯勞格（Wendy Naugle）表示，伊麗莎白女王之所以是如此吸引人的題材，一方面因為她經歷過近代歷史上各個世界大事，另方面因為她的人生故事充滿「人性元素」。

法新社報導，伊麗莎白二世不只「現身」在嚴肅劇情片，也出現在「王牌大賤諜3：夠MAN吧」（Austin Powers in Goldmember）、「笑彈龍虎榜」（The Naked Gun）這類喜劇電影，當中有些是由最知名的女王「分身」、英國女演員珍奈特查爾斯（Jeannette Charles）飾演。

● 動畫

女王也是動畫作品中常客，並以顏色突出的套裝及發音清晰的口音等特徵，讓人容易認出。

在知名美國卡通影集「辛普森家庭」（The Simpsons）長達33季的播出史中，數次出現伊麗莎白二世角色。例如有一集，主角荷馬（Homer）駕車闖入白金漢宮（Buckingham Palace）、撞倒了女王的金馬車，滿身傷的女王還下車痛斥。

伊麗莎白二世也出現在動畫電影「小小兵」（Minions）與「Cars」。在「Cars」系列電影其中一部，由英國傳奇女星凡妮莎蕾格烈芙（Vanessa Redgrave）配音，片中女王化身一輛戴著王冠的豪華車，在倫敦主持一場賽車。

在受歡迎的兒童卡通「佩佩豬」（Peppa Pig）中，女王甚至還在泥漥中蹦跳。

● 流行樂

英國1970年代搖滾樂團「性手槍樂團」（Sex Pistols）1977年推出的單曲「天佑女王」（God Save The Queen），唱片封面是一張伊麗莎白二世頭像，雙眼和嘴被貼上拼貼文字。這成為英國龐克運動最具代表性的圖像之一，也是女王在英國流行樂中最常見形象。

以女王為題材的知名歌曲，包括1969年披頭四（The Beatles）的「女王陛下」（Her Majesty），以及1986年史密斯樂團（The Smiths）的「女王已死」（The Queen Is Dead），當中抱怨媒體對王室的著迷。

而1989年搖滾樂團石玫瑰（The Stone Roses）的「我親愛的伊麗莎白」（Elizabeth My Dear），歌詞提到除非女王放棄王位，否則他們不會善罷甘休。

● 藝術

伊麗莎白女王曾讓幾位藝術家為她畫像或攝像，包括塞西爾．畢頓（Cecil Beaton）、盧西安．佛洛伊德（Lucian Freud）和安妮．萊柏維茲（Annie Leibovitz）。

不過最令大眾印象最深刻的，仍是普普藝術大師安迪．沃荷（Andy Warhol）在1985年「在位女王」（Reigning Queens）系列作品中，用特藝彩色絲網印刷（technicolour silkscreens）技術製作的一張女王肖像。

安迪．沃荷是利用一張女王的官方肖像照來製作這幅作品。他知名的美國女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）多彩肖像作品，也是用相同方式製作。

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