行賄馬紹爾官員擬設「國中之國」 2中國人遭美起訴引渡

一對中國男女涉嫌賄賂官員、企圖在台太平洋友邦馬紹爾群島建立一個特別行政區，遭馬紹爾前總統海妮指控欲成立「國中之國」。兩人遭到美國檢方起訴，上周從泰國 引渡回美。

海妮（Hilda Heine）2018年挺過反對派國會議員發起的不信任投票 ，投票理由是她堅持推動將加密貨幣定為法定貨幣。但當時海妮告訴紐西蘭媒體，希望她下台的參議員和中國商人Cary Yan關係密切。

海妮指出，Cary Yan希望將馬紹爾群島的朗格拉普環礁（Rongelap Atoll）設立為特別行政區，打造成外國人的避稅天堂。這恐怕會變成「國中之國」，衝擊馬紹爾的獨立性，增加洗錢風險。

英國廣播公司（BBC）報導，Cary Yan和另一名中國女子Gina Zhou其後遭到美國檢方依外國貪腐、洗錢和行賄等罪名起訴，兩人2020年在泰國被捕。

根據起訴書，這對中國男女利用在紐約成立的一個非政府組織（NGO），與馬紹爾群島官員建立關係並進行賄賂。兩人自2016年開始接觸馬紹爾國會議員，以尋求在朗格拉普環礁設立特別行政區，讓「島上的實施法律大改」，例如減稅和鬆綁移民規定，以吸引外資。

美國檢方表示，Cary Yan與Gina Zhou至少請六名馬紹爾官員和國會議員吃飯喝酒，還替他們支付機票和飯店前往紐約與香港 ，包括讓官員在香港出席一場推銷特別行政區的會議。其中一名收賄官員任命Cary Yan為馬紹爾群島特別顧問，Cary Yan和Gina Zhou並雙雙取得馬紹爾國籍。

起訴書指出，這對中國男女的運作，促使馬紹爾國會在2018至2020年辯論支持設立朗格拉普環礁特別行政區的法案。其中有數名議員收受7000美元至2萬2000美元不等的賄款，投票支持相關法案。

收賄的馬紹爾議員2018年在國會提出支持成立特別行政區的法案，但當時在海妮堅決反對下並未通過。不過，海妮在2019年大選失利，2020年馬紹爾新國會通過一份決議案，支持成立朗格拉普環礁特別行政區的構想，為提出一份新法案來設立這個特別行政區鋪路。

美國紐約南區聯邦地區法院（Southern District of New York）檢察官威廉斯（Damian Williams）表示，兩人的行賄「公然藐視馬紹爾群島共和國的主權與立法權」。

儘管馬紹爾群島的反對黨一再呼籲政府全面解決相關疑慮，但遲不見行動。海妮5日加入呼籲行列，根據馬紹爾媒體報導，她質問：「國會和政府要怎麼處理馬紹爾群島的這個大醜事？」