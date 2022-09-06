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上任後首先致電澤倫斯基 特拉斯接受訪問烏克蘭邀請

中央社╱倫敦6日專電
特拉斯（右）抵達位於倫敦唐寧街10號的首相府。 (新華社)
特拉斯（右）抵達位於倫敦唐寧街10號的首相府。 (新華社)

英國首相特拉斯今天正式上任，開始任命內閣及與各國領袖通話，烏克蘭總統澤倫斯基是她第一位致電的外國領袖，除了重申對烏克蘭的堅定承諾，也接受邀請訪問烏克蘭。

首相辦公室指出，特拉斯（Liz Truss）很高興接受澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）邀請，將擇日儘快訪問烏克蘭。

雙方提到，必須強化全球安全；雙方並討論應該進一步採取哪些措施，斷絕俄羅斯總統蒲亭的（Vladimir Putin）戰爭機器資金來源。

特拉斯競選執政保守黨黨魁期間，曾預告澤倫斯基將是她上任後第一位致電的外國領袖。她和另一位黨魁候選人、前財相蘇納克（Rishi Sunak）都主張堅定支援烏克蘭，直到俄羅斯徹底失敗。

首相辦公室指出，特拉斯與澤倫斯基今天晚間通話；特拉斯重申澤倫斯基完全可以信賴英國將提供長期支持。

兩人並譴責俄羅斯企圖將能源當武器使用，企圖勒索、嚇阻西方。特拉斯並強調英國及盟友持續建構能源自主的重要性。

特拉斯預計本週宣布新政策，以因應國際能源市場價格攀升、民眾生活及業界營運成本飆漲，可能的作法包括「凍漲」、提供補貼、提高國內能源供給。

今天正式卸任的前首相強生（Boris Johnson）自俄羅斯於2月24日全面侵略烏克蘭後，曾訪問基輔3次，最近一次是在烏克蘭紀念脫離蘇聯獨立的8月24日「獨立日」。

強生是今年2月戰爭全面爆發後，七大工業國集團（G7）成員國最早訪問基輔的領袖。他昨天再度致電澤倫斯基，重申英國將堅定支持烏克蘭、烏克蘭有能力贏得勝利；雙方同意，強生卸任後，彼此仍將以「朋友」身分保持密切聯繫。

烏克蘭 特拉斯 澤倫斯基

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