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能源價格飆漲 英國學校估算新年度電費驚呆

中央社倫敦3日綜合外電報導
英國在疫情後早已面臨能源費用上升，又因為俄羅斯入侵烏克蘭更加惡化。美聯社
英國在疫情後早已面臨能源費用上升，又因為俄羅斯入侵烏克蘭更加惡化。美聯社

英格蘭地區的公立學校預算已嚴重限縮，現在又面對節節高漲的電費帳單，無不敲響警鐘。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解，學校的活動也逐漸增加。

管理3所公立學校的牛津郡（Oxfordshire）里奇威教育信託基金（Ridgeway Education Trust）執行校長華瑞克（Rachael Warwick）不得不替學校簽下新的暖氣與電氣合約，並表示費率簡直令她「瞠目結舌」。

根據她計算，如果她管理的學校能源用量和往年相同，每年帳單費用將從25萬英鎊（約28萬美元），飆升至110萬英鎊（約126萬美元）。

她告訴法新社：「這費用太龐大了…我們面臨的是90萬英鎊的預算外費用。」她指出，支付這筆帳單將會在1年內把財務存底全部用光。

華瑞克說，學校會「合理」限制能源用量，但費用攀升這麼多，將迫使學校開除30名教師。

除了學校之外，英國家戶與企業的財務同樣面臨龐大的能源費用衝擊。英國在疫情後早已面臨能源費用上升，又因為俄羅斯入侵烏克蘭更加惡化。

英國教育部發言人告訴法新社：「我們注意到學校面臨通貨膨脹壓力，知道成本攀升會對學校造成不同的影響。」

教育部指出，政府去年宣布對學校增加40億英鎊預算，也正在對各校建議能源方案。

英格蘭兒少事務專員迪蘇沙（Rachel de Souza）2日接受電訊報訪問時表示，學校絕對不能關閉。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）正在競爭成為下任保守黨黨魁與英國首相，但兩人都沒有承諾要協助學校處理龐大的額外費用。

華瑞克說，「我真的希望一旦有了新首相，能以該有的速度迅速處理這項緊急事務」。她表示，能源危機影響公衛在內的所有部門，但「學校不能被遺忘，這是關鍵的公共服務」。

她呼籲政府比照家庭用戶，替學校設立能源價格上限。

英國 教育部 預算

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