我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／這紅光好刺眼...香港這樣提醒你抬頭過馬路

約克維奇沒打疫苗 不克參加美國網球公開賽

安倍晉三辭世49天 日年輕人號召上網獻花

中央社東京25日專電
日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊辭世。(路透資料照)
日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊辭世。(路透資料照)

日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊身亡辭世，今天滿七七49天，他的家人在東京住家舉辦超度法會。網路上，有一群新創事業經營者發起上網獻花活動，今天首日就有逾萬人獻花。

獻花網址(英文版本)：https://offering-flower.com/en/

正值安倍辭世滿49天，安倍的夫人安倍昭惠、他的胞弟、首相輔佐官岸信夫等親友出席25日在東京住家的超度法會。此外，執政黨自民黨安倍派的國會議員今天也開會表達哀悼之意。

日本產經新聞報導，社群網站上有一群20多至30多歲的新創企業經營者等組成「安倍前首相數位（上網）獻花計畫執行委員會」，發起號召民眾上網獻花並留言給安倍，活動舉辦到日本政府預定舉辦安倍國喪的9月27日為止。執委會最後彙整網友的留言，送交給安倍昭惠。

這群年輕創業家之所以發起上網獻花給安倍的活動，主要是認為一般民眾即使無法親自參加安倍國葬，也希望對於日本和世界做出貢獻的安倍表達謝意和哀悼之意。

一名29歲的經營者留言寫道：「感謝安倍總理（首相）。日本在年輕人看不見希望與未來的時代，您是真正為國為民的領導人。痛失您，讓我感到悲傷不已，我們這些新創企業將透過成長，建立美好的國家。」

一名23歲的民眾留言寫道：「安倍總理，感謝您。我們會繼承您的心願，身為日本人的我將好好努力，希望能打造您所想的『美麗的國家日本』。願在天國的您保佑我們，願您在天之靈安息。」

一名62歲的民眾寫道：「安倍前首相，您是日本強而有力的領導人。我至今都還無法相信您已離世。願您從天國把日本導引上正確的道路。真的很感謝您。」

上網獻花網站的網頁有英、日文版本，要獻花的民眾可選擇菊花、百合等5種花，並留言給安倍。民眾也可以閱讀其他獻花民眾的留言。活動今天開始舉辦，截至美東時間25日11時30分，已逾2萬7500人上網獻花。

安倍 日本 社群網站

上一則

抵禦普亭的代價 英相強生稱家家戶戶須忍受高昂能源費

下一則

美晶片法案絆腳 南韓政商界成立專案小組想對策

延伸閱讀

安倍晉三遇刺報告出爐 日警察廳長認「維安疏失」請辭

安倍晉三遇刺報告出爐 日警察廳長認「維安疏失」請辭
日本政府籌備安倍晉三國喪 總經費2億 最多6400人列席

日本政府籌備安倍晉三國喪 總經費2億 最多6400人列席
不滿國家干預個人思想 日17作家學者連署反對安倍國葬

不滿國家干預個人思想 日17作家學者連署反對安倍國葬
反安倍國葬聲浪漸大 作家學者聯名呼籲政府中止

反安倍國葬聲浪漸大 作家學者聯名呼籲政府中止

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
中國自8/31起 對出入境人員取消核酸檢測等申報要求

中國自8/31起 對出入境人員取消核酸檢測等申報要求
華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？
送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治

送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死