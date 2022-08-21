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紐西蘭天氣惡劣 海豹誤闖海洋生物學家房子做客

中央社威靈頓20日綜合外電報導
紐西蘭天氣惡劣，海豹誤闖海洋生物學家房子做客。（圖取自facebook.com/WaikatoUniversity）
紐西蘭天氣惡劣，海豹誤闖海洋生物學家房子做客。（圖取自facebook.com/WaikatoUniversity）

紐西蘭天氣惡劣，一名海洋生物學家的家裡來了一名不速之客：一隻海豹，屋主太太說牠是一名「好客人」，在房子裡待了一會兒後，見到大門打開就乖乖離開。

英國廣播公司（BBC）報導，這隻年紀不大的海豹來到距離海邊約150公尺、位於紐西蘭芒格努伊山（Mount Maunganui）的這處民宅，大概是從家裡貓Coco使用的貓門鑽進家裡。

屋主是海洋生物學家羅斯（Phil Ross），不過他正好不在家。

當地時間17日上午7時，羅斯太太剛上完健身課回到家，赫然發現家裡竟然來了一名不速之客，趕緊叫兩個孩子起床來看，但因為海豹發出聲音，孩子們不敢太靠近。

羅斯告訴BBC，他沒有機會表現一下，覺得很可惜，「這是一個大笑話，這大概是海洋生物學家能夠派上用場的一種家庭緊急狀況，但偏偏我不在家」。

他說，海豹大概10個月大，屬於「青少年」，這個年紀的海豹可能會做出糟糕的決定，例如在惡劣的天氣下出去游泳，然後撤退到內陸休息。

他太太說：「牠是位好客人，當我打開前門給牠一些空間時，牠決定離開，再次對戶外世界感到好奇。」

羅斯一家人替這隻海豹取了暱稱「奧斯卡」（Oscar）。在拍了一些照片後，保育部人員將奧斯卡接走，讓牠重返大海。

路透社報導，經過4天豪雨迫使數百人撤離家園後，紐西蘭北部和中部地區今天雨勢減緩，不過昨夜仍有大約100戶疏散。

南島（South Island）城市納爾遜（Nelson）是重災區，過去一週有數百戶家庭被迫疏散。北島（North Island）的城鎮對外聯絡也中斷，洪水淹沒了道路和房屋。

紐西蘭氣象局在推特發文說：「接下來的情況看來會與過去這週相當不同。降雨仍主要集中在西部，但累計雨量會減少許多。」

由於北部和中部地區雨勢緩和，紐西蘭氣象局稍早已解除相關警報。

奧斯卡 健身 洪水

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