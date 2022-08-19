極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

要評估氣候變遷 將對全球經濟造成多大的衝擊，以歷史經驗來看絕非易事，但今年夏季有愈來愈多跡象顯示，全球經濟為此付出的成本將迅速攀升。

在經濟成長大幅趨緩之際，極端高溫和乾旱天候正連番打擊美國、歐洲及中國等經濟體，使得工人和企業面臨的問題更加複雜，甚至加劇物價上漲的壓力。

在中國四川省，所有工廠因限電令須停工六天。在德國 ，載運煤炭和化學用品的船隻難以像往常一樣在萊茵河航行，因為河道水位過低。隨著氣溫飆升，住在美國西岸的居民被要求減少用電。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）全球宏觀研究部門主任班邁認為，這些氣候事件足以對受影響的特定地區產生相當重大的影響，其痛苦程度取決於熱浪 和缺雨情況維持多久。但專家警告，在德國等國家，這些氣候事件暫無緩解跡象，企業須準備因應最壞的情況。

除了萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。同時，酷熱天候正衝擊運輸網路、使電力供應吃緊，並抑制工人的生產力。

倫敦政經學院（LSE）格蘭森氣候變化與環境研究所政策和通訊部主任華德說：「我們不應對熱浪事件感到吃驚。這正如預測的情況，並且是當前趨勢的一環：包括發生頻率和強度提高，且發生範圍遍及全球。」