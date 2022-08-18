印尼總統證實：習近平、普亭都會參加G20峰會

印尼總統佐科威（Joko Widodo）18日接受彭博新聞專訪時證實，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭都計畫參加11月在峇里島召開的G20峰會。（路透）

印尼總統佐科威（Joko Widodo）18日接受彭博新聞專訪時證實，中國國家主席習近平 和俄羅斯總統普亭 都計畫參加11月在峇里島召開的G20峰會 。

佐科威在專訪中說，「習近平會來。普亭總統也告訴我他會來」。這是佐科威首次證實習近平跟普亭都計畫出席G20峰會。

對此，中國外交部沒有回應置評請求，習近平自疫情爆發以來都沒有踏出中國。克里姆林宮發言人也拒絕置評，但一名熟悉情況的官員證實，普亭目前計畫親自出席會議。

克里姆林宮發布聲明說，普亭和佐科威18日在電話中討論了G20峇里島峰會的籌備工作，但沒有提及普亭是否會出席，如果普亭確定與會，將是他自俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次與烏克蘭總統澤倫斯基面對面。

烏俄戰爭爆發後，美國總統拜登就曾呼籲將俄羅斯踢出G20，美國官員稍早一直向印尼施壓，要求禁止普亭參加G20峰會。

美國眾議院議長裴洛西日前訪台，引發美中、台海關係緊張。華爾街日報日前報導，習近平預計在出席G20峰會期間與拜登會面。

佐科威受訪時表示，「大國之間的競爭確實令人擔憂。我們想要的是這個地區的穩定與和平，這樣我們才能讓經濟成長，而且我認為不僅是印尼，亞洲國家也這麼想。」