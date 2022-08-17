旅歐華人與留學生親歷通膨：能源漲價 憂冬季到來

德國法蘭克福街頭，歐元標誌霓虹燈在夜裡發亮。美聯社

近期，歐洲通脹率持續攀升，據歐盟統計局公布數據顯示，歐元區7月通脹率達8.9%，創歷史新高。旅歐華僑華人與留學生 的生活受到不同程度影響。 記者連線採訪了當地僑胞與留學生，他們表示，目前生活費用開支明顯增多，其中油費、電費、燃氣費等支出漲幅最大。

在義大利 從事跨國貿易的華商陳正溪說，他的企業人力支出佔比極高，幾乎已經達到所能承受的極限。此外，海運價格的上漲，使得經營成本不斷攀升。「2022年上半年，從中國出發到義大利的海運費用每箱超過11000歐元；進入下半年後，價格有所下調，目前已經回調到9000歐元左右，但是和往年相比，運輸成本仍非常高。」

陳正溪認為，成本上漲，產品價格自然水漲船高，與此同時，消費者的購買力下降，使商品流動性大大降低。在此情況下，歐元兌人民幣匯率下滑，華商做生意的風險進一步增大。

據陳正溪介紹，通脹不僅影響了生意，也影響到日常生活。「家庭支出中，交通費用漲幅明顯。義大利的油價從去年的1.60歐元/升上漲到目前的2.02歐元/升，高速路上開車跑100公里，僅油費就要花11歐元。我家中的三輛車現在已經停用了一輛，家庭成員會選擇拼車出行。」

德國 僑胞毛新麗表示，自己剛剛搬到新家，現在最擔心冬天的到來。「新家取暖需要燒燃氣，現在能源漲價，這將是一筆很大的支出。」

在德國生活近5年的留學生李金羽也對能源費用的上漲深有體會。「以前我每個月的水電燃氣大約在130歐元左右，最近一個月增長了50歐元。與此同時，食品的價格也在上昇，為防止食物盜竊，一些超市還給牛肉和黃油等食材貼上了防盜扣。我每月的生活費較前幾個月增加了150歐元。」

據悉，德國通脹率已連續5個月超過7%。目前德國各類商品普遍漲價，日常開銷增加，部分產品出現斷貨。

在山東大學德國校友會會長王曉峰看來，華僑華人中受影響最大的是餐飲業者與旅遊業者，他們承受著疫情和通脹的雙重夾擊。面對這種情況，王曉峰認為，華僑華人與留學生應積極地規畫工作與生活，謹慎優化投資，修煉內功。