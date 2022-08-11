為座小島值得嗎？印學者：中國武力攻台不符成本效益
中國發表新的對台白皮書，印度一名戰略分析專家認為，中國對台灣動武並不符成本效益，提升軍事侵略主義對尋求第三度連任的中國國家主席習近平不見得有好處。
中國繼結束因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而舉行的圍台軍事演習，又發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，表明不放棄對台使用武力。
印度戰略分析專家古普塔（Shishir Gupta）11日在「印度斯坦時報」（Hindustan Times）發表評論文章認為，這些都是中國「震懾戰」的一部分，意欲迫使鄰國臣服。
古普塔表示，現在各方都在猜測，白皮書是否只是表明外交姿態？習近平會不會在不久的將來下令奪取台灣？
這位出版過多本戰略分析書籍、並曾獲印度國防分析研究所（IDSA）頒發戰略研究獎的學者認為，從成本效益分析的觀點來看，中共奪台將是「說易行難」。
古普塔說，若是一對一，台灣無疑不是中國的對手，但台灣的飛彈也有能力回擊中國東岸，而東岸是中國經濟重鎮，一旦遭到破壞，經濟成長將會大幅受挫。
此外，美國將對中國進行經濟制裁，包括凍結中國在美國的國債投資，美國海軍可能進駐到戰區；日本可能修改和平憲法，並進入軍事緊急狀態；而西方國家也可能拋棄「一個中國」政策並承認台灣，東南亞國家也將被迫選邊站。
古普塔在文中提問：「中國是否值得為了一座小島、為了滿足作為不朽領導人的虛榮心，而承受這樣的重創？」
他同時也點出習近平目前需要應付的諸多內部問題，包括政敵對戰狼式外交的質疑聲、一帶一路倡議的負評、新冠疫情對經濟的衝擊，以及清零政策引發的民怨等。
古普塔說，為平息國內民族主義者的聲浪，中國已在過去10天秀過軍事肌肉，再繼續挑起台海緊張將把中國帶往不確定的水域，「對試圖尋求第三度連任的習近平而言，提升軍事侵略主義不見得有好處。」
另方面，立陶宛國會議員Mykolas Majauskas最近率團訪問印度，討論立陶宛-印度關係，以及印度在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設大使館等事宜。
Majauskas日前在接受印度「寰宇一家」（WION）電視台訪問時說，他和印度國會議員對話時，觸及到了台灣相關議題，但未多做說明。
被問及立陶宛對台灣海峽危機的看法，Majauskas回應，立陶宛尊重「一個中國政策」，但這不能阻止立陶宛與台灣發展經濟和文化的關係。
立陶宛訪團中的另一位議員Vytautas Gapšys則向「寰宇一家」說，裴洛西訪台引發的後續效應很複雜，台灣也正經歷艱難的時期，但任何人都有訪問台灣的權利，若從這個觀點來看，衝突不應該發生，「其他國家的權利應被尊重」。
上一則
FB留言