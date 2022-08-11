為座小島值得嗎？印學者：中國武力攻台不符成本效益

中國解放軍對台進行軍事實彈演練。（取材自微博）

中國發表新的對台白皮書，印度 一名戰略分析專家認為，中國對台灣動武並不符成本效益，提升軍事侵略主義對尋求第三度連任的中國國家主席習近平 不見得有好處。

中國繼結束因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而舉行的圍台軍事演習，又發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，表明不放棄對台使用武力。

印度戰略分析專家古普塔（Shishir Gupta）11日在「印度斯坦時報」（Hindustan Times）發表評論文章認為，這些都是中國「震懾戰」的一部分，意欲迫使鄰國臣服。

古普塔表示，現在各方都在猜測，白皮書是否只是表明外交姿態？習近平會不會在不久的將來下令奪取台灣？

這位出版過多本戰略分析書籍、並曾獲印度國防分析研究所（IDSA）頒發戰略研究獎的學者認為，從成本效益分析的觀點來看，中共奪台將是「說易行難」。

古普塔說，若是一對一，台灣無疑不是中國的對手，但台灣的飛彈也有能力回擊中國東岸，而東岸是中國經濟重鎮，一旦遭到破壞，經濟成長將會大幅受挫。

此外，美國將對中國進行經濟制裁，包括凍結中國在美國的國債投資，美國海軍可能進駐到戰區；日本可能修改和平憲法，並進入軍事緊急狀態；而西方國家也可能拋棄「一個中國」政策並承認台灣，東南亞國家也將被迫選邊站。

古普塔在文中提問：「中國是否值得為了一座小島、為了滿足作為不朽領導人的虛榮心，而承受這樣的重創？」

他同時也點出習近平目前需要應付的諸多內部問題，包括政敵對戰狼式外交的質疑聲、一帶一路倡議的負評、新冠疫情對經濟的衝擊，以及清零政策引發的民怨等。

古普塔說，為平息國內民族主義者的聲浪，中國已在過去10天秀過軍事肌肉，再繼續挑起台海緊張將把中國帶往不確定的水域，「對試圖尋求第三度連任的習近平而言，提升軍事侵略主義不見得有好處。」

另方面，立陶宛 國會議員Mykolas Majauskas最近率團訪問印度，討論立陶宛-印度關係，以及印度在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設大使館等事宜。

Majauskas日前在接受印度「寰宇一家」（WION）電視台訪問時說，他和印度國會議員對話時，觸及到了台灣相關議題，但未多做說明。

被問及立陶宛對台灣海峽危機的看法，Majauskas回應，立陶宛尊重「一個中國政策」，但這不能阻止立陶宛與台灣發展經濟和文化的關係。

立陶宛訪團中的另一位議員Vytautas Gapšys則向「寰宇一家」說，裴洛西訪台引發的後續效應很複雜，台灣也正經歷艱難的時期，但任何人都有訪問台灣的權利，若從這個觀點來看，衝突不應該發生，「其他國家的權利應被尊重」。