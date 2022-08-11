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拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

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拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

中央社倫敦11日專電
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

愛沙尼亞外交部宣布，愛沙尼亞將停止參加中國與中東歐的合作機制。今天稍早另一個波羅的海國家拉脫維亞也作出相同宣布，這意味現在僅14個歐洲國家參與這個由北京主導的機制。

波羅的海三國悉數退出

立陶宛去年5月率先正式宣布退出前，中國－中東歐國家合作機制曾在希臘於2019年加入後，一度擴張至17+1的規模，但在波羅的海三國自去年以來相繼退出後，該機制如今已縮小至14+1。

中國－中東歐國家合作機制創立於2012年，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛都在當年加入。

不過，愛沙尼亞外交部今天表示，在去年2月召開的高峰會以後，愛沙尼亞就未曾參加在該機制框架下舉行的任何會議。

去年2月受疫情影響、以視訊形式召開的中國－中東歐國家峰會按中方原本的規畫，是2012年合作機制創建以來，等級最高的會晤，中國即由國家主席習近平與會。

不過，當時有6個參與合作機制的中東歐國家未派遣元首或政府最高領導人、而是部長級官員與會，包括立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、保加利亞，引發中方不滿。

這場峰會原本可望為北京推動「中國-歐盟投資協定」儘快生效添力，但不僅歐方與會代表位階不如預期，中歐投資協定在峰會落幕後不久、去年春天即因歐盟與北京在人權等政治議題的爭端，遭歐洲議會無限期凍結。

立陶宛：中國的17+1機制已是多餘的

立陶宛去年退出中國－中東歐國家合作機制後，即呼籲參與機制的相關國家以「歐盟」為單位與中國互動，以避免遭北京分化、各個擊破。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天推文表示，早在立陶宛退出前，中國的17+1機制就已是多餘的，且導致分裂，現在拉脫維亞和愛沙尼亞也對該機制關上大門。

藍斯柏吉斯強調，現存的14+1應該完全被「歐盟27國+1」機制取代。

捷克可能是下一個退出的國家

捷克有可能是下一個宣布退出中國－中東歐國家合作機制的國家。國會參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）今天在臉書貼文表示，現在是捷克加入波海三國行列、退出該機制的好時機，更何況捷克是現任歐盟輪值主席國。

費雪表示，捷克本來就不該期待從該機制獲取任何好處，可惜自詡遵奉故前總統哈維爾（Václav Havel）價值觀外交原則的捷克政府目前選擇保持沉默。

捷克國會眾議院今年5月通過決議，要求政府退出中國－中東歐國家合作機制。外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）當時表示，該機制多數承諾未實現；去年底上台的新政府已宣布有意修正與中國的關係，這也包括捷克對該機制的態度和發展選項。

值得注意的是，捷克新政府去年底上台後，外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）表示，由於成果不如預期，捷克有必要考慮是否繼續參與北京的中國－中東歐國家合作機制（扣除立陶宛後又簡稱為16+1機制）。

捷克國會外交事務委員會5月中一致通過決議，要求捷克退出16+1機制，相關程序已進入外交部等部會審議階段。

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