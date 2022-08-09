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80年來最大雨 南韓至少9死6失蹤

國際組／即時報導
首爾8日豪雨成災，許多車輛困在淹水區。（路透）
首爾8日豪雨成災，許多車輛困在淹水區。（路透）

國際組／綜合報導

南韓中部地區8日起降下暴雨，首都圈等地區災情嚴重，截至9日傍晚至少已9人死亡、6人失蹤，400多人被迫前往居民中心等地避難。

其中一名首爾銅雀區居民8日傍晚因住宅淹水喪生，稍晚同樣在銅雀區，一名整理行道樹的公務人員被發現倒臥在路旁，推測因觸電身亡。

首爾冠岳區在8日晚間9時左右傳出3人因淹水受困半地下住宅的通報，其中包括一名13歲孩童，最後不幸喪生。

BBC報導，這種半地下住宅類似南韓電影「寄生上流」當中主角一家人居住的地方，是首爾許多窮困家庭棲身之所。由於當地街道淹水最高達成人腰部，救難人員無法及時進入搶救。9日水退後，南韓總統尹錫悅親自前往現場視察。

韓聯社報導，南韓中部地區8日開始降下豪雨，部分地區每小時雨量達80年來最高，許多地區累積雨量超過300毫米，根據氣象廳觀測，首爾銅雀區新大方洞8日降雨量達到422毫米，幾乎是首爾整個7月的平均降雨量，雨勢最大時一小時雨量超過141毫米。

瞬間暴雨造成首爾地區漢江以南道路大淹水，許多地鐵站因積水嚴重不得不停駛，各處平面道路交通也因淹水嚴重停擺，部分路段在8日起就宣布管制，行政安全部也在9日凌晨將暴風雨警報從「警戒」提升到「嚴重」等級。

首爾首都圈共有80條道路、3條地下車道、26處河堤停車場、45處河畔及4個國立公園的上百條步道實施管制，19條渡輪航線停駛。

根據氣象預測，首都圈暴雨狀況至少還會延續至10日。

南韓 暴雨 地鐵站

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