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白鯨誤入塞納河 拒進食營養不良 法國將施打維生素搶救

中央社／法國勒恩6日綜合報導
一隻游進塞納河的白鯨，2日首次被人發現在塞納河現蹤。圖為8月5日消防員進行尋找白鯨下落。（歐新社）
一隻游進塞納河的白鯨，2日首次被人發現在塞納河現蹤。圖為8月5日消防員進行尋找白鯨下落。（歐新社）

法國當局正極力拯救一隻游進塞納河的白鯨，由於白鯨拒絕進食，營養不良，當局準備今天為牠注射維生素。

中央社引述法新社報導，這隻明顯體重不足的白鯨，2日首次被人發現在塞納河現蹤。牠目前位置在首都巴黎（Paris）以北約70公里。塞納河流經巴黎注入英吉利海峽。

負責監督救援行動的諾曼第大區（Normandy）厄爾省（Eure）高階警官多利亞特-普澤（Isabelle Dorliat-Pouzet）告訴記者：「牠非常消瘦，似乎吃不下東西。」

她說，救援人員曾嘗試餵牠冷凍鯡魚，又試活鱒魚，但牠似乎不接受。她說，希望注射維生素能刺激牠的食慾。

這位警官表示，當局正考量是否將這隻白鯨留在塞納河水道以便牠恢復食慾，或將牠引導回大海。她補充說目前尚未做出決定。

她表示，白鯨蒼白的皮膚上已出現了小斑點，但科學家們尚無法確定，這些斑點是否因牠身處淡水之中而自然發生，或是健康出問題的跡象。

法國海洋哺乳動物研究組織GECC副主席毛傑（Gerard Mauger）表示，雖然白鯨是一種非常善於交際的哺乳動物，「但牠行為與前一天一樣，看起來很緊張。只是短暫地浮出水面，然後是長時間潛入水中」。

根據聲納紀錄，這隻白鯨發出的鳴叫聲非常少，讓人更進一步擔心牠的健康情況。

白鯨通常只出現在寒冷的北極水域，雖然會在秋季冰塊形成時南遷尋覓食物，但很少南游如此之遠。

這是自1948年以來，法國河流第二次有白鯨現蹤。上一次有漁民在羅亞爾河河口發現一隻白鯨困在魚網。

今年5月也發生虎鯨誤入塞納河的事件，當時專家試圖引導牠重回大海卻以失敗告終，最後死亡。

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