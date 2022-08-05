退出ISS確切時間 俄太空高層：取決於太空站技術狀況

俄羅斯聯邦太空總署載人太空計畫執行主管克里卡廖夫4日在記者會表示，俄方退出ISS的日期將取決於太空站的技術狀況。資料照片。美聯社

俄羅斯 聯邦太空 總署（Roscosmos）新署長波瑞索夫（Yuri Borisov）7月26日告訴普亭 總統，決定「2024年之後」退出國際太空站（ISS）計畫，但美國太空總署（NASA）隨即接獲告知，俄方打算繼續合作。Roscosmos一位高層官員4日進一步表示，俄方退出ISS的日期取決於太空站的技術狀況。

俄羅斯官媒《RT》與Ars Technica報導，Roscosmos載人太空計畫執行主管克里卡廖夫（Sergei Krikalev）在記者會表示，「至於2024年相關的聲明，也許有些意思在翻譯時漏掉了。但該聲明其實是說，俄羅斯直到2024年之後才會退出該計畫。也就是說，直到2024年底，不會有任何變化」。

克里卡廖夫接著指出，「而2024年之後，可能是2025年，可能是2028年或2030年，關於該計畫終止的具體決定將基於太空站的技術狀況和所有合作夥伴的共識來決定」。

據報導，克里卡廖夫在合作關係的評估要更為堅定，但波瑞索夫7月底在Rossiya24電視網的訪談中，其實已經改變了相關評論，稱「我們只是說，我們將在2024年之後啟動退出程序，確切的時間表，無論是會在2024年中或2025年，實際上將取決於幾個事情，包括ISS本身的狀態與其運行表現」。

波瑞索夫強調，「事實上，我們將這麼做完全不是秘密，我跟總統報告了這件事」。