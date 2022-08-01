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俄羅斯前私有化沙皇邱貝斯罹罕見疾病 入加護病房

中央社倫敦1日綜合外電報導
後蘇聯時代俄羅斯私有化重要推手邱貝斯，因烏克蘭戰爭於3月間辭去克里姆林宮特使職務，如今罹患罕見免疫疾病在歐洲住進加護病房。有人懷疑他遭到下毒。路透
後蘇聯時代俄羅斯私有化重要推手邱貝斯，因烏克蘭戰爭於3月間辭去克里姆林宮特使職務，如今罹患罕見免疫疾病在歐洲住進加護病房。有人懷疑他遭到下毒。路透

後蘇聯時代俄羅斯私有化重要推手邱貝斯，因烏克蘭戰爭於3月間辭去克里姆林宮特使職務，如今罹患罕見免疫疾病在歐洲住進加護病房。有人懷疑他遭到下毒。

路透引述兩名消息人士稱，現年67歲的邱貝斯（Anatoly Chubais）相信自己罹患神經失調疾病吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre syndrome），這是一種因免疫系統破壞周圍神經系統引起的疾病。

不願透露姓名的第一位消息人士告訴路透：「他認為這是一種疾病，醫生說他們及時發現他患了這病。」

這位消息人士稱，一個歐洲情報機構正在調查此案，但尚未披露結果。某些媒體和反對派活動人士推測，邱貝斯可能是遭人下毒。

第二位同樣不願透露姓名的消息人士說：「我不認為這是中毒。他還在加護病房治療。」他說：「這是一種非常糟糕的疾病，主要問題是患者何時停止呼吸。」

這位消息人士稱，邱貝斯的妻子斯米爾諾娃（Avdotya Smirnova）在他身邊，邱貝斯不能走路，但可以說話。

俄羅斯記者和政治活動家蘇布查克（Ksenia Sobchak）率先報導邱貝斯罹病的消息。目前無法立即聯繫到邱貝斯談論此事，他在歐洲住院的確切地點也還不清楚。

邱貝斯曾擔任已故俄羅斯前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）的幕僚長，他在3月辭職前，是總統普亭與國際組織關係的特別代表。

1991年蘇聯解體後，一群俄羅斯經濟學家推動向資本主義過渡，邱貝斯是其中最有權勢的一位，他在1990年代出售俄國一些最大的國有工業資產，外界稱他為俄羅斯私有化沙皇。

俄羅斯 普亭 布查

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