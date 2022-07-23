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泰國首起猴痘案例逃出境 柬埔寨落網後送醫

中央社／金邊24日綜合報導
柬埔寨衛生部表示，一名感染猴痘，成為泰國首起病例的奈及利亞男子，在逃出泰國後，已在柬埔寨金邊被人發現，目前已被送進醫院。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（美聯社）
柬埔寨衛生部表示，一名感染猴痘，成為泰國首起病例的奈及利亞男子，在逃出泰國後，已在柬埔寨金邊被人發現，目前已被送進醫院。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（美聯社）

柬埔寨衛生部表示，一名感染猴痘，成為泰國首起病例的奈及利亞男子，在逃出泰國後，已在柬埔寨金邊（Phnom Penh）被人發現，目前已被送進醫院。

法新社報導，就在同一天，世界衛生組織（WHO）官員在日內瓦宣布猴痘為全球公共衛生緊急事件。

泰國方面指出，這名27歲奈及利亞籍男子是18日在度假勝地普吉島（Phuket）確診猴痘，且他的泰國觀光簽證已經過期。

泰國衛生官員表示，這名男子在普吉島期間曾到過兩處娛樂場所，目前有142人正在接受病毒篩檢。官員補充道，這名男子也曾與一名女性在沒有採取防護措施的情況下發生性關係。

而在確診感染猴痘之後，這名男子逃離他在普吉島的下榻處、關掉手機，不回覆警方或衛生單位工作人員的訊息。

他的私自離開掀起橫跨泰國全境的尋人行動，當局昨天在與柬埔寨接壤的泰國省分發現了那名男子的手機訊號。

最後是柬埔寨警方在金邊的旅館發現這名奈及利亞男子下落，並將他送到高棉蘇聯友誼醫院（Khmer Soviet Friendship Hospital）接受治療。

柬埔寨衛生部發布聲明說：「為了防止感染猴痘，衛生部呼籲所有曾與那名奈及利亞患者有直接接觸的人自我隔離並尋求健康檢查。」

WHO表示，猴痘不具備像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在人與人之間的高度傳染力。

猴痘是西非和中非的地方性流行病。美國疾病管制暨預防中心（CDC）本週公布的統計數據顯示，5月初以來，在原本已是地方性流行病的國家以外，有74國的1萬6800多人感染猴痘。

根據一項針對16個國家、528人進行的調查，95%猴痘病例是藉由性行為感染。這項迄今規模最大的研究發表在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

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