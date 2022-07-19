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西班牙38處森林大火 摧殘6萬公頃土地

中央社馬德里19日專電
根據西班牙當局，自13日開始在全國38處延燒的森林大火，至19日已吞噬超過6萬公頃土地，(美聯社)
根據西班牙當局，自13日開始在全國38處延燒的森林大火，至19日已吞噬超過6萬公頃土地，(美聯社)

根據西班牙當局，自13日開始在全國38處延燒的森林大火，至19日已吞噬超過6萬公頃土地，造成8000名民眾流離失所。

根據國家報（El País），全國38處森林大火，至西班牙時間19日中午為止，有18處持續延燒中。雖未有1處達到最嚴重的三級危險狀態，仍有6處處於二級危險狀態，這代表當局必須處於警戒，若野火波及鄰近鄉鎮，得採取緊急救援措施。

最嚴重的野火發生在中北部卡斯提亞拉曼查（Castilla-La Mancha）地區的薩摩拉（Zamora）省，火勢已摧毀超過3萬公頃土地，並帶走2條人命，包括1名森林消防員、1名牧羊人，皆不幸在野火中喪生。

連接首都馬德里和西北部加利西亞（Galicia）地區的火車路線，行經野火延燒的薩摩拉省。18日該列車駛過大火地區時，暫停了數分鐘，有民眾拍下窗外驚人的火勢與車內恐慌的乘客，影片上傳推特後，引起全國譁然。

西班牙國家鐵路（Renfe）當日宣布，受到薩摩拉野火影響，將暫時停駛此班列車。

卡斯提亞拉曼查地區的森林消防員工會，19日則在推特上表達憤怒，他們說，「我們精疲力盡、人員不足」，「懇求地區政府提升至三級危險狀態，我們需要立即的支援，火勢的嚴重性已遠超出地區等級的應變能力」。

與葡萄牙接壤的加利西亞地區，也仍有4處野火處於二級危險狀態，包括盧哥（Lugo）省2處、奧倫塞（Ourense）省2處。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）18日走訪位於西部的埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）地區，他在受野火蹂躪的災區說到，「氣候變遷會致命」，儘管我們正在經歷因俄烏戰爭而起的能源危機，我們不能偏離「對於緩解與適應氣候變化所做的承諾」。

埃斯特雷馬杜拉地區的卡塞雷斯（Cáceres）省，19日稍早才剛控制住3處野火，其中1處被當局懷疑是人為縱火。

這波引發伊比利半島多處森林大火的極端熱浪，僅是西班牙今年迎來的第2波。雖然在連續肆虐9天後，終於在19日稍微得到緩解，但西班牙國家氣象局（AEMET）宣告，這波熱浪不論就高溫強度、持續時間、影響範圍來看，都將躋身為西班牙自1976年以來，最惡劣的熱浪排名前3名。

熱浪 推特 氣候變遷

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