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英相大位選戰 群雄並起

編譯林奇賢／綜合外電
英國保守黨黨魁之爭的核心議題，為幫助為高通膨所苦的民眾。（歐新社）
英國保守黨黨魁之爭的核心議題，為幫助為高通膨所苦的民眾。（歐新社）

英國前財相蘇納克之後，現任的財政與貿易大臣也都宣布角逐保守黨黨魁一職，使競爭英國首相大位的人數達到至少十人，首相爭奪戰也益加白熱化，這群候選人的政見核心都聚焦於減稅。

彭博資訊報導，貿易大臣莫丹特10日正式投入競選，使角逐英國下任首相的參選人數達到十人。

其他候選人包括5日出任財政大臣的查哈威、現任外交大臣特拉斯、運輸大臣沙普斯、前衛生大臣賈維德、前外交大臣杭特，以及常批判看守內閣首相強生的下議院外交事務委員會主席圖根哈特等。

賈維德和杭特10日透過BBC表明上台後的優先施政，以減稅為核心政見。兩人都承諾將取消原本計劃的提高企業稅措施，還要調降稅率，從25%減至15%。曾任財相的賈維德，更承諾要扭轉蘇納克推出的薪資稅。對財政抱持較審慎態度的蘇納克，也可能傾向減稅。

如今，減稅並援助為生活成本大增所苦的家庭，已成為保守黨黨魁之爭的核心辯論議題。

有趣的是，保守黨先前是靠抑制政府舉債的承諾而掌權十年，但現在各候選人的主要政見都不會包括撙節。

隨著選戰日漸激烈，未來幾周財政部擴大支出的壓力只會愈來愈大。保守黨盼在21日國會夏季休會前，將候選人名單縮減至只剩兩人。

Netwealth首席經濟策略師里昂斯說，眼前的挑戰是通膨攀升和經濟趨緩，因此需要較緊縮的貨幣政策、和較寬鬆的財政政策。這些候選人也將承諾，要讓倫敦以外、較不繁榮的地區「升級」，一如2019年大選時的政見。

英國 財政部 貨幣

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