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上任近3年醜聞不斷 英國首相強生政壇起伏

中央社倫敦7日綜合外電報導
英國首相強生。(美聯社資料照)
英國首相強生。(美聯社資料照)

英國首相強生（Boris Johnson）今天在黨內同志再次逼宮下，宣布辭去保守黨黨魁。強生上任近三年，多次爆發醜聞，一再拒絕各界要求辭職的呼聲。

以下是法新社整理強生起伏的政壇生涯。

2019年7月當選保守黨黨魁

英國前首相梅伊（Theresa May）請辭後，領導英國脫歐的大將強生2019年7月，壓倒性擊敗當時外相韓特（Jeremy Hunt）當選保守黨黨魁，獲英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）任命為首相，他承諾將快速脫離歐洲聯盟（European Union）。

2020年1月脫歐英雄

強生2019年12月大選中拿下80席多數席次，得以利用國會優勢強行脫歐。2020年1月31日，英國公投決定脫歐三年半後，英國正式和歐盟分道揚鑣。

2020年3月疫情衝擊

隨著疫情蔓延全球，強生宣布英國全境3月23日封城。4天後，他篩檢陽性確診，症狀溫和。4月5日，強生住院，次日入住加護病房。他之後感謝兩位外籍護理人員救了他一命。

2021年4月壁紙門

外界一再抨擊強生政府對疫情的回應，其中包括反應過慢，以及指責他在疫情各階段對國會說謊。

他的前首席顧問康明茲（Dominic Cummings）報復，爆料強生私用政黨捐款翻新官邸。

2021年5月選舉勝利

首相強生在補選中攻城掠地，拿下在野黨工黨的英格蘭東北部傳統票倉哈特浦 （Hartlepool）。

2021年12月派對門

2021年12月初，唐寧街被爆防疫封城期間舉行派對活動，違反防疫規定，引發眾怒，不少民眾因社交距離規範，無法見到生病或生病臨終的摯愛親友，紛紛指控強生雙重標準，只許州官放火，不許百姓點燈。

派對次數越滾越多，當局啟動正式調查，其中包括都會區警察局（London's Metropolitan Police）。4月12日，強生表示，他違反法律遭警方罰款，成為英國首位在位時觸法的首相。

他的說詞不一，但他向國會議員保證，他沒有誤導國會。誤導國會通常會引發辭職的後果。

2022年5月選舉挫敗

派對門醜聞導致強生民調大跌，加上他試圖拯救黨內親信派特森（Owen Paterson）的政治生涯。派特森被控擔任國會議員之際違反遊說法。

英國民眾面臨了俄烏戰爭下，生活成本飆漲的危機，選民在5月5日的地方選舉中，用選票懲罰保守黨。

2022年6月不信任投票

強生6月6日挺過同黨國會議員對他發動的不信任投票。然而，超過40%的保守黨國會議員說，他們不支持強生。

性醜聞

保守黨國會議員涉及一連串性醜聞，讓強生的處境惡化。一名國會議員涉嫌性侵，另一名前國會議員則因性侵一名青少年而在5月被判處18個月徒刑。

6月，在野黨拿下2個補選席次，這兩個席次是保守黨議員被控不當性行為去職的遺缺。

保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）上週因涉及性醜聞引咎辭職，強生7月5日道歉認錯。儘管之前獲悉關於品契爾性侵指控，強生今年2月仍任命他擔任副黨鞭。

2022年7月7日強生辭保守黨黨魁

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）7月5日雙雙宣布辭職。數十位助理政務次長、部長幕僚，以及其他內閣官員也跟進，告訴強生他的位置不保。

英國女王 疫情 脫歐

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