我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本科學家利用冷凍乾燥體細胞 成功複製老鼠

快看世界／救F1中國車手一命的Halo裝置是什麼？

日本科學家利用冷凍乾燥體細胞 成功複製老鼠

中央社東京5日綜合外電報導
日本科學家利用冷凍乾燥細胞成功複製出實驗老鼠。(Getty Images)
日本科學家利用冷凍乾燥細胞成功複製出實驗老鼠。(Getty Images)

日本科學家利用冷凍乾燥細胞成功複製出實驗老鼠，這項技術據信未來將可用於保護物種，克服目前生物銀行面臨的挑戰。

法新社報導，聯合國警告全球物種滅絕速度正在加快，受到人類引發諸如氣候變遷等衝擊，至少100萬個物種可能消失。

全球各地湧現保存瀕臨絕種物種樣本的機構，盼憑藉未來的克隆（cloning，生物複製）技術，保護生物免於滅絕。

這些樣本通常利用液態氮冷凍保存，或是保存在極度低溫環境，這麼做成本高昂，也容易因為電力中斷而受影響。樣本通常是物種的精子或卵子細胞，很難或甚至不可能從年老或不孕的動物身上提取。

日本山梨大學科學家希望將體細胞（somatic cell，精子與卵子細胞以外的任何細胞）冷凍乾燥，來解決這項難題，並應用於克隆技術。

他們利用兩種老鼠細胞進行實驗，發現儘管冷凍乾燥技術會殺死細胞，並造成DNA嚴重損壞，但仍能複製出囊胚（blastocyst），之後發育為胚胎。

科學家從中提取幹細胞系，複製出75隻克隆鼠，其中一隻老鼠存活了1年9個月。

研究團隊也成功讓克隆鼠與正常老鼠交配，產下正常的小老鼠。相較於正常老鼠，克隆鼠產下的後代數量較少，而且公老鼠的其中一組幹細胞系，僅能複製出母的克隆鼠。

山梨大學生命環境學部生命工學科教授若山照彦領導研究，並於本月發布於國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）。他表示：「取得進步應該不難。」

他告訴法新社：「我們認為在未來，藉由尋找冷凍乾燥的保護劑並改善乾燥技術，可以降低畸形的發生率，並提高生育率。」

不過，這項技術也有缺點。保存在液態氮和極低溫度中的細胞，複製出克隆鼠的成功率在2%至5%之間，相較下，利用冷凍乾燥技術保存的細胞，成功率僅有0.02%。

若山表示，相較於有名的複製羊桃莉（Dolly）研究，這項技術仍在早期階段。

低溫 日本 氣候變遷

上一則

歐洲議會壓倒性多數批准2項科技法 具里程碑意義

下一則

氣候變遷 伊比利半島出現千年來最乾燥天氣

延伸閱讀

日本6月中暑送醫及死亡人數 創歷年6月最高

日本6月中暑送醫及死亡人數 創歷年6月最高
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
日本富士醫療按摩椅國慶期間推出三大產品震撼勁減60%大優惠

日本富士醫療按摩椅國慶期間推出三大產品震撼勁減60%大優惠
稻草編織成藝術 台灣草編藝師李龍 巧手技藝紅到日本

稻草編織成藝術 台灣草編藝師李龍 巧手技藝紅到日本

熱門新聞

一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

2022-06-29 12:39
退役美軍德瑞克。(美聯社)

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

2022-06-30 15:06
中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

2022-07-01 13:50
丹麥首都哥本哈根一間購物中心驚傳槍擊事件，只見槍手神態自若、一派輕鬆地持槍在中心內漫步，嚇得民眾瘋狂逃竄。根據警方最新說法，目前死亡人數已升至3人、另外有3人受傷。(Getty Images)

不排除恐攻 民眾聞槍聲逃竄 哥本哈根商場槍擊案3死3傷

2022-07-03 21:15
梅鐸（左）正與曾是超模的妻子霍爾（右）辦離婚。（路透）

梅鐸妻為離婚「心碎痛苦」 怪他兒女挑撥離間

2022-07-02 12:36

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌照片曝光

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌照片曝光
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與