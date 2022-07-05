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副黨鞭性騷擾男客辭職 英相強生被控早知他品行

中央社倫敦5日綜合外電報導
英國保守黨副黨鞭品契爾辭職。(Getty Images)
英國保守黨副黨鞭品契爾辭職。(Getty Images)

英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）上周因為涉及性醜聞引咎辭職，一名前外交部高層今天指控首相強生的辦公室，對於強生是否知道他過去有相關指控一事說謊。

路透報導，因為品契爾被任命的職務涉及強化黨內紀律，以及給予心靈關懷的角色，因此這項指控對強生構成壓力。

許多保守黨議員對於必須一再替醜聞纏身的執政當局辯護感到沮喪，儘管強生一個月前才挺過不信任案，但議員很可能再次發起挑戰。

主要在野黨工黨指控強生「把英國民主拖進淤泥」。

英國外交部前常任副部長麥唐納（Simon McDonald）在推特發文，附上寫給下議院國會道德準則專員（Parliamentary Commissioner for Standards）的一封信，他說：「唐寧街10號一再改變他們的故事，直到現在還是不肯說實話。」

麥唐納任職外交部期間，品契爾在外交部擔任助理政務次長。

麥唐納擔任外交官數十載，現任上議院議員，鮮少對內部政府事務發言。他表示，品契爾早在2019年就被調查，而且「強生親自聽取了有關啟動調查原因和結果的簡報」。

品契爾上周辭去保守黨副首席黨鞭，表示他喝得太醉，不僅讓自己難堪，也讓其他人「感到不快」。英國媒體報導，品契爾在倫敦一家俱樂部裡，對2名男客人性騷擾

報導指出，他過去曾多次被指控性行為不端。品契爾目前遭保守黨停職，他的辦公室稱他請假尋求醫療協助，無法聯繫上。

強生辦公室上周表示，強生在任命品契爾之前，對於他的相關指控一概不知情。他的發言人4日改口說，強生知情「部分指控，這些指控不是已經被解決了，就是沒有進展為正式投訴」。

他說：「在沒有正式投訴的情況下，僅因為未經證實的指控就中止任命案，這並不適當。」

副首相拉布（Dominic Raab）在2019年品契爾被指控當時任職外交大臣。他今天說，指控並沒有引發正式紀律處分，他不清楚強生是否有被告知。

英國 性騷擾 推特

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