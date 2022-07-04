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烏軍撤離利西昌斯克 世界領袖制定馬歇爾計畫援烏

中央社 基輔4日綜合外電報導
圖為4日哈爾科夫一處建築遭俄軍摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
圖為4日哈爾科夫一處建築遭俄軍摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

烏克蘭盧甘斯克地區的最後主要據點利西昌斯克正式宣告淪陷。在此期間，數十個國家和組織的領導人齊聚瑞士，制定幫助烏克蘭重建的現代版「馬歇爾計畫」。

烏克蘭武裝部隊總司令部表示，為保護守軍性命，部隊被迫撤離東部大城利西昌斯克（Lysychansk）。俄羅斯隨即宣布，烏東盧甘斯克（Luhansk）地區已獲「解放」。

烏軍總司令部稱，「繼續死守這座城市會帶來慘痛後果；為保護烏克蘭守軍性命，我們決定撤離」。

但莫斯科表示，在占領鄰近城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）不到一週後攻占利西昌斯克，意味盧甘斯克已獲「解放」。俄羅斯說，將把盧甘斯克交給俄國在戰爭前夕承認獨立的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則透過影片宣告：「靠著戰術以及現代武器補給的增加，我們會再回來。」

澤倫斯基表示：「保護我國士兵和人民，同等重要。我們會重整旗鼓，我們會收復失土；保護人民的重要性大過一切。」

盧甘斯克 烏克蘭 澤倫斯基

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