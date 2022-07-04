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數十國家、組織領袖齊聚 盼建烏克蘭版「馬歇爾計畫」

編譯張君堯／即時報導
來自數十個國家、國際組織和私營部門的領導人4日將齊聚瑞士，盼制定類似「馬歇爾計畫」的復興計畫來協助重建飽受戰爭蹂躪的烏克蘭。美聯社
來自數十個國家、國際組織和私營部門的領導人4日將齊聚瑞士，盼制定類似「馬歇爾計畫」的復興計畫來協助重建飽受戰爭蹂躪的烏克蘭。美聯社

來自數十個國家、國際組織和私營部門的領導人4日將齊聚瑞士，盼制定類似「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）的復興計畫來協助重建飽受戰爭蹂躪的烏克蘭

衛報報導，會議的目標之一是勾勒出烏克蘭經濟與歐洲相吻合的願景，提供農業、可再生能源和技術領域的專業知識，此外，最敏感的問題之一將是「去寡頭化」以及如何在大量美國和歐洲資金流入的時候鞏固強大的反腐敗機構。

法新社指出，此次會議總共約有1000人計畫參與，其中包括歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、數位政府領導人和眾多部長。外界估計重建烏克蘭將耗資數千億美元。基輔經濟學院（KSE）估計迄今為止對建築物和基礎設施造成的損失接近1040億美元。

據估計，烏克蘭目前至少有4500萬平方公尺的房屋、256家企業、656所醫療機構和1177所教育機構遭到破壞或扣押，而烏克蘭經濟更已遭受高達6000億美元的損失。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將以線上方式參與，他稍早警告說在單獨解放的地區未來的復興工作「非常龐大」。重建的規模將取決於俄烏戰爭的結果和持續時間，以及遭受最嚴重破壞的烏克蘭東部未來將回歸基輔還是留在俄羅斯手中。

若俄烏戰爭持續到年底，其成本估計為1兆美元。國際貨幣基金組織估計截至6月，烏克蘭的國際收支缺口約達到143億歐元。

烏克蘭 澤倫斯基 教育

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