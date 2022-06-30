我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙媒逐漸凋零 美國報社平均每周倒閉2家

經濟衰退疑慮、企業獲利預警 美股早盤大跌逾500點

小馬可仕就職大談父親政績 承諾提升基建及經濟

中央社馬尼拉30日專電
菲律賓前獨裁者馬可仕獨子小馬可仕(左)今天就任菲國第17屆總統。(美聯社)
菲律賓前獨裁者馬可仕獨子小馬可仕(左)今天就任菲國第17屆總統。(美聯社)

菲律賓前獨裁者馬可仕獨子小馬可仕今天就任菲國第17屆總統。小馬可仕就職演說大談團結、延續前總統杜特蒂任內建設及父親政績，有數千名支持者來到現場慶祝他就職。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就職典禮今天在菲律賓國家博物館前舉行。

小馬可仕和妻子露意絲（Louise Araneta-Marcos）、今年大選當選眾議員的長子桑德羅（Sandro Marcos）及另外兩個兒子一起現身，步上典禮舞台時，引爆現場數千支持者歡呼。小馬可仕的母親、兩天後將年滿93歲的伊美黛（Imelda Marcos）也出席典禮。

小馬可仕宣誓就職後發表約25分鐘演說，期間至少3次提到馬可仕政績。

小馬可仕說，有個人目睹自菲律賓獨立以來，取得的成就多麼有限；在一片人們擁有最大潛力獲得成就的土地上，人們卻很貧窮。「但他做到了（讓人們獲得成就），他的兒子未來也會做到。你不會從我這裡聽到任何藉口。」

另外，小馬可仕表示：「與他之前所有執政當局相較，我父親建了更多、更好的道路，稻米產量也更高。總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）比我父親之後的所有執政者，建了更多、更好的道路。跟隨這些巨人的腳步，我們將持續建設。」

小馬可仕說，將如期完成已啟動的工程。「我沒有興趣居功。我想在既有成功的基礎上更進一步。我們將向公眾呈現全面的基礎建設計畫，6年（任期）可能只是剛好足夠。」

小馬可仕今天演說花費許多篇幅闡述馬可仕執政時期如何美好，並強調他將帶領菲律賓重回黃金時代。

他表示，「我們曾擁有一個教育體系，讓後代有能力獲得更多、更好的工作」，副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）兼任教育部長下，菲律賓教育體系有機會重整旗鼓。

到國家博物館前慶祝小馬可仕就職的支持者莉莉貝（Lilibeth Marcos）說，她和友人支持小馬可仕，因為他真實且真誠地希望為菲律賓人民做事。「我們想要持續前總統馬可仕開始的政策，他（小馬可仕）將延續他父親啟動的所有政策。」

莉莉貝告訴中央社記者，期待小馬可仕上任後調降水電費，人們能買到便宜的食物。「這是我們想要達成的，讓菲律賓再次崛起。在我們的總統小馬可仕協助下，菲律賓會再次崛起。」

另一名支持者維加拉（Bhem Vergara）是建築工人。維加拉說，希望小馬可仕延續杜特蒂政策，繼續造橋鋪路，「因為在馬尼拉還好，但到其他省分，（交通）真的很困難」。

現場民眾費拉斯柯（Reynaldo Velasco）說，他是馬可仕家族忠實支持者。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，菲律賓經濟大幅衰退，期許小馬可仕致力於經濟復甦和創造工作機會，讓弱勢民眾不再為缺食物所苦。

杜特蒂 教育部 莉莉貝

上一則

美國家情報總監：俄攻烏有進展無突破 雙方還有得打

下一則

義大利專家：精液可能是猴痘感染媒介

延伸閱讀

台太平島實彈演習 菲國新總統上任前夕大動作抗議

台太平島實彈演習 菲國新總統上任前夕大動作抗議
菲總統小馬可仕就職典禮 台灣未受邀出席

菲總統小馬可仕就職典禮 台灣未受邀出席
菲律賓新總統小馬可仕明就職 台灣迄未獲邀請出席

菲律賓新總統小馬可仕明就職 台灣迄未獲邀請出席
王岐山將出席菲律賓新總統小馬可仕就職典禮

王岐山將出席菲律賓新總統小馬可仕就職典禮

熱門新聞

傳俄羅斯發射一枚地對空飛彈，欲攔截一架烏克蘭飛機，但飛彈卻像迴力鏢一樣在空中反轉，最後落回原地，炸到自己人。（取自推特）

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

2022-06-26 19:41
一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

2022-06-29 12:39
威廉（右）與凱特已經擁有很大的主導權。（路透資料照片）

觀禮座位也掀戰？威廉將哈利「流放邊陲」哈利怨氣更深

2022-06-27 20:07
英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
英國首相強生。路透資料照片

英相強生：俄軍恐耗盡資源 烏克蘭戰事進展將趨緩

2022-06-22 16:39

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟