我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

州高等法院裁定 紐約市非公民投票法案違憲

土耳其警方驅散同志驕傲遊行活動 逮捕逾200人

中央社伊斯坦堡26日綜合外電報導
法新社攝影記者基里克(左)被警方拘捕。(美聯社)
法新社攝影記者基里克(左)被警方拘捕。(美聯社)

根據記者和主辦單位，土耳其警方26日在伊斯坦堡（Istanbul）驅散一場遭禁止的同志驕傲遊行，拘留200多名示威者和一名法新社攝影記者。

省長辦公室先前已禁止這場預定在伊斯坦堡市中心塔克辛廣場（Taksim Square）周圍舉行的遊行，但抗議者比原定時間提前聚集於周遭，大批警察在附近戒備。

警察拘留多名抗議人士，法新社記者看見四輛巴士載滿抗議人士，其中包括法新社攝影記者基里克（Bulent Kilic）。

警方以手銬將基里克雙手銬在身後，將他帶走，目前仍被拘留。基里克去年也在同志驕傲遊行活動中被捕。

數以百計抗議人士高舉彩虹旗，無視警察攔阻繼續集會。

他們高喊著「酷兒理想未來尤可待」，「我們就在這裏，我們是酷兒，我們哪也不去。」

主辦單位發推文說，超過200名參與同志驕傲遊行者和LGBTQ維權人士被拘留，警方不讓他們會見律師。

土耳其歷史最悠久的同志團體之一Kaos GL在推特（Twitter）說，警方在西部城市伊茲米爾（Izmir）拘留另外12人。

法新社記者說，警方阻止媒體拍攝警察在伊斯坦堡抓人的畫面。

土耳其警方26日在伊斯坦堡驅散一場遭禁止的同志驕傲遊行，拘留200多名示威者和一...
土耳其警方26日在伊斯坦堡驅散一場遭禁止的同志驕傲遊行，拘留200多名示威者和一名法新社攝影記者。(美聯社)

遊行 警察 同志

上一則

與澤倫斯基視訊2小時 G7領袖矢言持續挺烏抗俄

下一則

美將援烏中遠程防空飛彈 國安顧問證實：最快本周宣布

延伸閱讀

遊行參與者：台灣同婚進步 盼被世界看到

遊行參與者：台灣同婚進步 盼被世界看到
金山同志大遊行 200輛摩托車隊當先鋒 警長穿制服參與

金山同志大遊行 200輛摩托車隊當先鋒 警長穿制服參與
土耳其：瑞典申請加入北約沒有進展

土耳其：瑞典申請加入北約沒有進展
土耳其男疑因家庭糾紛縱火 燒毀逾4千公頃森林

土耳其男疑因家庭糾紛縱火 燒毀逾4千公頃森林

熱門新聞

傳俄羅斯發射一枚地對空飛彈，欲攔截一架烏克蘭飛機，但飛彈卻像迴力鏢一樣在空中反轉，最後落回原地，炸到自己人。（取自推特）

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

2022-06-26 19:41
英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
彭博資訊引述知情官員報導，印度談判代表將尋求確保峰會中任何聯合聲明基調是中性的，阻止中國和俄國把峰會變成取勝美國和其盟友的政治宣傳。莫迪政府還打算延後中國為擴大金磚成員國數量所做的努力。（路透）

金磚峰會22日登場…印度擬抵制中國「宣揚反美」

2022-06-21 20:48
哈利（右）與梅根月初返回英國，據稱懷抱期望卻徹底失望。（路透資料照片）

真的回不去了？哈利、梅根與查理重聚卻未破冰

2022-06-20 22:04
英國首相強生。路透資料照片

英相強生：俄軍恐耗盡資源 烏克蘭戰事進展將趨緩

2022-06-22 16:39
一名烏克蘭地方官員在電視節目上表示，截至今天早上，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）利西昌斯克市（Lysychansk）以南一個地區已被俄羅斯軍隊「完全占領」。 路透

烏克蘭失去烏東一關鍵地區 被俄軍完全占領

2022-06-24 11:13

超人氣

更多 >
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
加州將退款 1戶最高1050元

加州將退款 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元