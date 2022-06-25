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救援生命卻助長棄嬰？ 南韓「嬰兒保護艙」陷兩難

中央社／首爾26日專電
電影「嬰兒轉運站」劇照。（中央社／車庫娛樂提供）
電影「嬰兒轉運站」劇照。（中央社／車庫娛樂提供）

日本導演是枝裕和執導電影「嬰兒轉運站」（Broker）探討棄嬰議題，也揭開為救下無辜新生命而設立的「嬰兒保護艙」面臨兩難，為了救援生命的保護艙究竟是助長遺棄，抑或是讓這些孩子擁有嶄新未來的可能性？

嬰兒保護艙起源於中世紀歐洲，在19世紀中漸漸沒落，1996年又再次出現，主要是為預防父母遺棄或殺害嬰孩，由專門機構接手照顧、轉介送養等。但對於這種方便父母匿名送養嬰孩的做法，一直以來面臨「助長遺棄」的爭議，也被認為有損孩子知道自己出身的權力。

韓國在2009年首次出現教會設置嬰兒保護艙，在韓國國會2012年修正收養特別法後，規定孩子親生父母必須以自己名義為孩子辦理出生登記，申請放棄養育且獲家庭法院許可後才能將孩子送養，讓許多不願被發現生產事實的未婚父母選擇遺棄親生骨肉，嬰兒保護艙利用件數也因此增加。

根據韓國警方及保健福祉部統計，過去11年內獲報的棄嬰及殺害嬰兒件數將近1500件，包括棄嬰近1400件、殺害嬰兒100多件。而2021年被收養兒童數共415人，達到歷年最低紀錄，與10年前的2011年2464人相比減少至不到1/5，韓媒分析，除領養家庭負擔增加外，收養特別法修法的影響也相當大。

全國領養家族協會代表吳清河（譯音）指出，2012年修法後，遭棄養兒童人數明顯增加，很有可能就是因為實名申報的規定。

「雖然修法立意良好，是為讓被收養的孩子們未來有辦法找到自己的親生父母」，吳清河說，「但很多孩子生母是未成年懷孕、未婚懷孕、近親懷孕等，循正常程序為孩子進行出生登記相當困難」，這些囿於法律死角地帶、又無法獨力扶養孩子的父母，很有可能選擇遺棄一途。

韓國社會中看待單親、未婚生子的視線仍不太友善，最先設立嬰兒保護艙的主愛共同體至今已救下近2000名嬰孩生命，以2021年為例，將新生兒託付在嬰兒保護艙的父母中有74.3%是未婚爸媽，也有許多父母是因孩子具有先天缺陷而決定棄養，並非單純經濟因素導致。

據主愛共同體統計，這幾年被父母託付給嬰兒保護艙（Baby Box）的兒童數從2017年的210人減少至2021年的113人，透過電話諮詢的件數則從1342件增至2571件，多是為尋找其他替代方案，而非想遺棄孩子，顯示在養育上遇到困境的父母相較之下增加。

此外，韓國國會在2019年修正實施數十年的墮胎禁令，也讓不得已產子的狀況大幅減少，首爾、京畿道等地方政府給予的育兒支援可能都是讓棄嬰件數減少的原因。

被送到嬰兒保護艙的孩子在經過警方備案、轄區調查及健康檢查等程序後，會被送至育幼院，由育幼院進行出生登記，也有機會被狀況較好的家庭領養。

不過，獲領養的孩子並非就能過上幸福的人生，對領養者驗證、後續追蹤難以徹底執行，讓兒童虐待有機會隱藏在每件領養案中。就像去年初震驚韓國社會的正仁（又譯鄭仁）案，才16個月大的女童正仁在被領養9個月後就遭養父母虐待致死。

相關機構人士指出，領養機構依規定一年必須聯絡領養家庭4次，但實際上只親訪2次，「有心的話，要隱藏虐待事實並不難」。韓國國會雖已在正仁案後修法加重兒童虐待相關罰則，但要有效解決棄嬰、領養等相關問題，仍有許多問題待解。

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