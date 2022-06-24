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批前朝去核電「愚蠢」 南韓總統尹錫悅要復興核電產業

編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅22日參訪核電零件企業，不僅預告大規模復興核電產業，還尖銳批評前總統文在寅任內的去核電政策是「愚蠢的行為」。歐新社
南韓總統尹錫悅22日參訪核電零件企業，不僅預告大規模復興核電產業，還尖銳批評前總統文在寅任內的去核電政策是「愚蠢的行為」。歐新社

南韓中央日報與韓民族日報23日報導，南韓總統尹錫悅前一天參訪核電零件企業時，預告大規模復興核電產業，同時尖銳批評前總統文在寅任內的去核電政策是「愚蠢的行為」。

尹錫悅4月就曾以候任總統身分訪問慶尚南道昌原市的核電零件企業「JINYOUNG TBX」，22日則是以總統身分前往南韓的核電產業代表企業「斗山Enerbility」，這也是他時隔2個月再次訪問核電零件企業，還舉行了核電產業合作企業的懇談會。

尹錫悅據報在懇談會上表示，「曾推進去核電政策的相關人士如果看到了核電產業現場，還會繼續推進去核電政策嗎？核電產業幾年來一直面臨困境，我們應該對錯誤的政策加以修正，並繼續培養核電產業」。

尹錫悅指出，核電產業現在處於戰時狀態，名為「去核電」的炸彈將這個產業變成戰爭廢墟，「現在核電產業處於枯死狀態，不能只靠一點水和營養來解決，應給予充分的支持」，並強調南韓核電技術實力與穩定性獲認可為世界最高水平，應該積極推進核電出口，並指自己今後要是會晤外國領導人，也會多談核電議題。

尹錫悅還表示，核電產業處於十分重要的時刻，要「摒棄重視安全的官僚主義思維，盡力幫助因『去核電政策』而變得萎靡的核電產業」，並指示重建在文在寅執政期間中斷的新韓蔚核電廠3號機與4號機的建設，「在遵守法律程序與標準的同時，盡量縮短時間，重啟新韓蔚核電站3、4號機組的建設」。

南韓 文在寅

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