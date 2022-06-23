愛沙尼亞總理：北約將增派部隊但不駐本國境內

愛沙尼亞總理卡拉斯告訴路透社，愛沙尼亞預期下週在馬德里舉行的北約 峰會將為了防禦愛沙尼亞而指派更多部隊，但部隊不會派駐在愛國境內。

俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海國家一直呼籲，讓他們的領土接收冷戰結束以來歐洲最大規模的北大西洋公約組織 （NATO）戰備部隊集結，因為他們擔心自己可能成為俄國 下個目標。

北約盟國的高階外交官和官員告訴路透社，波羅的海國家的要求不可行，部分原因是北約聯盟目前面臨數十年來未見的一系列要求，從在北極地區對抗俄國和中國、平息沙赫爾地區（Sahel）的伊斯蘭叛亂到解決太空新領域的問題。

卡拉斯（Kaja Kallas）承認愛沙尼亞不會接收駐紮當地的北約部隊，她說如果有需要，盟軍可以在「數小時內」部署於愛沙尼亞。

卡拉斯昨晚在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）說：「考慮到現在部隊的機動性，派遣常駐部隊的難度，因此我們提出這樣的兵力配置結構。」

她還提到：「例如，在英國或其他盟國有部隊，但是…如果發生什麼事，他們可以立即來到這裡，並從第一天開始就保衛我們。」