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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

愛沙尼亞總理：北約將增派部隊但不駐本國境內

中央社／維爾紐斯23日綜合外電報導

愛沙尼亞總理卡拉斯告訴路透社，愛沙尼亞預期下週在馬德里舉行的北約峰會將為了防禦愛沙尼亞而指派更多部隊，但部隊不會派駐在愛國境內。

俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海國家一直呼籲，讓他們的領土接收冷戰結束以來歐洲最大規模的北大西洋公約組織（NATO）戰備部隊集結，因為他們擔心自己可能成為俄國下個目標。

北約盟國的高階外交官和官員告訴路透社，波羅的海國家的要求不可行，部分原因是北約聯盟目前面臨數十年來未見的一系列要求，從在北極地區對抗俄國和中國、平息沙赫爾地區（Sahel）的伊斯蘭叛亂到解決太空新領域的問題。

卡拉斯（Kaja Kallas）承認愛沙尼亞不會接收駐紮當地的北約部隊，她說如果有需要，盟軍可以在「數小時內」部署於愛沙尼亞。

卡拉斯昨晚在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）說：「考慮到現在部隊的機動性，派遣常駐部隊的難度，因此我們提出這樣的兵力配置結構。」

她還提到：「例如，在英國或其他盟國有部隊，但是…如果發生什麼事，他們可以立即來到這裡，並從第一天開始就保衛我們。」

北約 俄國 北大西洋公約組織

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