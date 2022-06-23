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世衛斟酌是否宣告猴痘為公衛緊急事件 引非洲批評

中央社倫敦23日綜合外電報導
世界衛生組織今天將決定是否將猴痘宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，這招致非洲頂尖科學家的批評，因為多年來猴痘早已在非洲形成危機。(美聯社)
世界衛生組織今天將決定是否將猴痘宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，這招致非洲頂尖科學家的批評，因為多年來猴痘早已在非洲形成危機。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）今天將決定是否將猴痘宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」。這招致非洲頂尖科學家的批評，因為多年來猴痘早已在非洲形成危機。

世衛應對猴痘疫情的方式遭到議論和檢驗之前，這個機構以及各國政府2020年初對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的因應作法早已引起關切。

猴痘不如新型冠狀病毒一般容易傳播，且目前已有疫苗和治療藥物。儘管猴痘疫情與COVID-19爆發之初狀況不同，但依然令人恐懼不安。

路透社統計，自5月首次通報非洲以外的病例至今，目前疫情已在40多個國家引發3000起以上病例，而病患多數是從事同性性行為的男性。迄今尚無死亡通報。

這種病毒性疾病會引起流感般的症狀和皮膚病變，原本是非洲特定地區的地方性傳染病。根據官方數據，今年年初以來，非洲記錄在案的病例僅略多於1500起，其中66起是死亡病例。

中非共和首都班基（Bangui）巴斯德研究所（Institut Pasteur）代理所長納寇尼（Emmanuel Nakoune）批評：「一種疾病若僅在開發中國家肆虐，就不算是緊急事件，只有在已開發國家為患，才會構成緊急事件。」

然而他也表示，世衛若將猴痘疫情宣告為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），亦即進入最高警戒狀態，仍將是重要措施。

他說：「如果在已開發和開發中國家之間公平分配防疫資源的政治意志存在…那麼每個國家都將受惠。」

世衛先前表示，正設法建立治療藥物和疫苗的分配機制。

世衛緊急委員會今天召開會議，與會人員包括來自疫情最嚴重地區的專家，這些專家都已向納寇尼等非洲科學家請益。

這些專家將在會中就是否宣告緊急事件向世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出建議，再由譚德塞作出最終決定。

猴痘 疫情 世衛

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