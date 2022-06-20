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比利時7萬勞工湧入首都示威 抗議政府抗通膨不力

中央社布魯塞爾20日綜合外電報導
比利時約7萬勞工走上布魯塞爾街頭抗議。(美聯社)
比利時約7萬勞工走上布魯塞爾街頭抗議。(美聯社)

比利時約7萬勞工今天在首都布魯塞爾走上街頭抗議，要求政府採取行動對付生活成本大增。布魯塞爾機場和比利時全國大眾運輸網絡發起一日罷工，導致當地公共交通幾乎癱瘓。

路透社報導，示威者高舉旗幟和橫幅標語，上面寫著「更多尊重，更高薪資」、「停止消費稅」。有些人要求政府做得更多，有些人則說雇主應改善薪資和工作條件。

根據工會說法，今天約有8萬人參與遊行。比利時警方的估計人數則是7萬。

布魯塞爾機場表示，由於罷工行動擴及安全人員，因此它無法讓客機航班起飛，大多數原定抵達機場的航班也已取消。

比利時大眾運輸營運商今天僅提供最基本限度服務，只有幾條火車線維持營運，好讓示威者能抵達布魯塞爾。

比利時6月通貨膨脹率達到9%，呼應全球其他地區物價漲勢，主要歸咎於俄羅斯侵略烏克蘭對供應鏈和能源與大宗商品價格帶來衝擊。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）表示，由於比利時的薪資水準會按物價調整，因此當地勞工已比歐洲聯盟（EU）大多數其他成員國的勞工受到更佳保護。

他接受公共比利時法語廣播電視台（RTBF）訪問時還說，比利時政府也已將天然氣、電力和燃料的銷售稅減免延長至今年底。

機場 勞工 罷工

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