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俄不反對烏克蘭入歐盟 義法表態支持卻遭減供天然氣

編譯羅方妤／即時報導
液化天然氣貨船尼古拉．葉夫格諾夫號今年2月停泊在法國大西洋沿岸城市聖納澤爾附近蒙圖瓦德布雷塔尼液化天然氣接收站碼頭。路透
液化天然氣貨船尼古拉．葉夫格諾夫號今年2月停泊在法國大西洋沿岸城市聖納澤爾附近蒙圖瓦德布雷塔尼液化天然氣接收站碼頭。路透

歐盟執委會17日提議烏克蘭成為候選國，俄國總統普亭當天在第25屆聖彼得堡經濟論壇表示，「不反對」烏國加入歐盟，稱這是烏國的主權決定。然而，就在法國總統馬克宏和義大利總理德拉吉正式支持烏國加入歐盟後，俄羅斯天然氣公司開始減少供氣義法兩國。

這引起人們警覺，天然氣減少供應可能阻撓歐洲在下個冬季前儲備天然氣，及避免受到俄國能源勒索的行動。

法國天然氣網絡營運商GRTGaz17日表示，他們自15日以來就沒有再收到俄國供應的天然氣。義大利國營能源公司埃尼表示，他們在17日收到的天然氣量只有所要求的一半，這已經是第三天了。

德國17日指出，透過北溪天然氣管線輸送的天然氣急遽減少。但俄羅斯天然氣公司表示，每日天然氣流量是6700萬立方公尺，而非1億6700萬立方公尺。德國總理蕭茲、法國總統馬克宏和義大利總理德拉吉16日搭火車抵達烏克蘭並與總統澤倫斯基會晤，表達支持烏國抗俄。

義大利40%的天然氣需求量由俄供應，德國則是三分之一。法國擁有液化天然氣進口接收站，約五分之一的天然氣需求量由俄供應。

俄羅斯天然氣公司將供應流量減少歸咎於管線壓縮機站正在接受保養，加上加拿大因制裁俄國侵烏不願退還關鍵設備。但德國經濟部長哈柏克駁斥這些解釋，並稱減少供氣是「政治決定」。德拉吉也表示：「我們和德國都認為這是謊言。」

俄國警告，減少供應天然氣的狀況會更嚴重。俄國國際文傳電訊社報導，俄國副總理諾瓦克表示：「我不排除歐洲市場今年將面臨嚴重問題，尤其在秋冬季。」

天然氣 俄國 德國

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