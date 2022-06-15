IKEA宣布將出售俄羅斯4間工廠 裁1.5萬名員工

IKEA將出售4間位於俄羅斯的工廠、關閉辦公室。（路透）

宜家家居（IKEA）今天表示將出售4間位於俄羅斯的工廠、關閉辦公室，並裁減當地1萬5000多名人力，是這家全球最大家具品牌在俄國入侵烏克蘭後採取的最新舉措。

路透社報導，此前，在西方企業相繼配合西方國家對俄羅斯祭出制裁，及俄羅斯可能扣押外國資產的威脅下，IKEA加入大規模企業出走潮，暫時關閉俄羅斯賣場和停止在當地採購。

這家瑞典 企業一直支付俄羅斯的員工薪資，將持續至8月底為止。

2000年在俄羅斯開闢第一家賣場營業的IKEA今天指出，他們在可預見的未來看不到任何在俄羅斯恢復銷售的可能性。

因此，掌握IKEA品牌商標並負責供應業務的英特宜家集團（Inter IKEA）表示，將開始為4家工廠尋找買家、永久關閉莫斯科和白俄羅斯 首都明斯克（Minsk）採購與物流辦公室，並進行裁員。

IKEA在俄羅斯聘僱1萬5000名員工，其中1萬2500人在Ingka Group工作。Ingka Group擁有所有IKEA在俄羅斯的賣場。

Ingka Group聲明指出：「遺憾的是，大環境未見改善，且毀滅性戰爭仍在繼續。全球企業和供應鏈 深受影響，我們看不到任何近期恢復營運的可能性。」

同時也是全球最大購物中心持有者之一的Ingka Group，仍維持俄羅斯14家品牌名為MEGA的購物中心營業。

Ingka Group指出，他們想要確保人們可以買到所需的基本物資，包括衣服、雜貨和藥品，但仍在評估環境局勢。