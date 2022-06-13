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韓總統夫人為動物權發聲 主張消除食用狗肉文化

中央社 首爾13日專電
韓國總統尹錫悅夫人金建希為動物權發聲，希望透過政策消除食用狗肉文化。Getty Images
韓國總統尹錫悅夫人金建希為動物權發聲，希望透過政策消除食用狗肉文化。Getty Images

韓國總統尹錫悅夫人金建希首次接受媒體專訪內容今天刊出，她為動物權發聲，希望透過政策消除食用狗肉文化。金建希近期積極公開亮相，是否陪同出席北約峰會引發韓媒關注。

家中有4隻狗、3隻貓的金建希長期以來資助流浪狗救援團體，首次接受首爾新聞專訪也選擇以動物權為主題。她在訪問中表示，動物虐待、預防流浪狗、食用狗肉問題，希望在尹錫悅政府任內能看到具體政策成效。

「具經濟規模國家中只有韓國和中國吃狗肉」，她直言，韓國在普遍性文化上應向先進國家看齊，食用狗肉可能為韓國引來反感。「事實上狗肉對健康也不好。以食用目的飼養的犬隻都是在狹窄的空間吃喝拉撒，也有餵食抗生素的案例」。

金建希說，「不吃狗肉代表人類對最親近的朋友的尊重，也是對生命的尊重」。食用狗肉文化可以靠政策措施改變，例如對小型業者提供轉型支援等。

她提到，在已達成經濟成長的國家中，韓國對動物保護相關法規最不足，「國內飼養寵物人口達1500萬人，必須強化（動物）虐待法裁罰標準，明確規範，才能成為更加成熟的社會」。

她認為，防止虐待動物與防止家暴是一樣的道理，「尊重動物意味著尊重社會弱勢；尊重動物的心也應擴大至對社會弱勢的關心」。

金建希在尹錫悅競選總統期間因爆出履歷造假、干涉選舉等醜聞格外低調。但在遭爆料的通話錄音中，對尹錫悅所屬政黨國民力量等直言不諱的批評風格，反而為她吸引一群死忠粉絲。

在尹錫悅就任總統後，金建希也逐漸踏入群眾眼前，除隨丈夫出席韓美峰會晚宴、參拜等多種公開行程，今天也前往前總統盧武鉉故居，與盧武鉉妻子權良淑長談，受到韓媒關注。

韓聯社報導，尹錫悅總統辦公室雖廢除附屬室制度，但仍保留負責金建希行程的3名行政官，金建希今後可能經常出席公益活動等公開行程，也不排除陪同尹錫悅出席6月底的北約峰會。

高層官員就此受訪時表示，目前優先準備主要議程，對於記者詢問金建希是否可能出席領袖配偶參與的行程，僅表示會依情況維持變通性。

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