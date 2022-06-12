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回一趟英國 梅根民調歡迎度只贏過一人

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）與凱特在英國早就有「未來國王、王后」的待遇，被捧上天。（路透資料照片）
威廉（左）與凱特在英國早就有「未來國王、王后」的待遇，被捧上天。（路透資料照片）

上周剛進行的英國伊麗莎白二世女王即位70周年「白金禧」一連串慶祝活動，身為未來國王與王后的威廉王子和妻子凱特，和即將成為下一任英王與王后的查爾斯、卡蜜拉，是女王之外最被凸顯的重點，而威廉與凱特的3個子女，則是皇室人員主打的明日之星，從他們小時候就開始培養民眾對他們的認同感。

至於遠道從美國飛返英國的哈利王子和梅根，不僅獲准出席的活動極少、座位安排也不顯眼， 還有人在他們入場時用力噓他們，得到的待遇很明顯的有差。

事實上，從哈利王子主動發布要卸下英國皇室重要成員身分、轉赴美國建立新生活起，他和梅根在不少英人眼中就和「叛國者」無異，之後他們在歐普拉的電視專訪中揭露皇室部分黑幕，更觸怒英國人民，覺得他們蓄意顛覆君主立憲制度、想搞垮皇室。這一回他們難得攜手返英出席公開活動，皇室支持者毫不壓抑、很明白讓他們知道自己的不受歡迎。

但看在梅根的粉絲眼中，這非常的不公平，他們怒嗆凱特與梅根就算在活動裡，有一模一樣的表現，梅根總是會被譙到不行，凱特總會被吹捧上天。

只是這已經是英國媒體和民眾對待兩位王子之妻的日常，凱特畢竟是未來的王后，當然是要被捧在手掌心上，不論長相、氣質、品性都一定要比其他女性高出好幾籌，至於妄想和凱特得到公平待遇的梅根，自然就是不知好歹又欠修理。

經過這一次的「白金禧」活動，梅根在英國的處境又再到了新低點，英國民調顯示她已經是大家最討厭的皇室成員第2名，只比從年輕到老醜聞不斷還又涉入性侵風暴的安德魯王子好一些。

她後來和哈利帶著一雙子女亞契、莉莉提早離開，沒等所有「白金禧」活動都結束就先回美國，英國媒體先是諷刺兩人備受冷落乾脆自討沒趣先打道回府，又報導皇室人員氣憤他們擺明了沒給面子，認為他們藉此機會想辦法要將新聞焦點再從英皇室眾貴族身上搶過來。

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）
梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

英國 梅根 凱特

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