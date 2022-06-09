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為烏克蘭而戰被俘 3名外籍戰士遭親俄法院判死

中央社倫敦9日綜合外電報導
國際傳真社引述法庭人員報導，頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）法院認定英國人艾斯林（Aiden Aslin，左）和平納（Shaun Pinner，右）、摩洛哥人沙德旺（Brahim Saadoun，中）有罪。美聯社
國際傳真社引述法庭人員報導，頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）法院認定英國人艾斯林（Aiden Aslin，左）和平納（Shaun Pinner，右）、摩洛哥人沙德旺（Brahim Saadoun，中）有罪。美聯社

數家俄羅斯新聞通訊社報導，烏克蘭東部親俄分離主義份子所設的法院今天判決兩名英國人和一名摩洛哥人死刑，這3人是在為烏克蘭戰鬥時被俘。

國際傳真社（Interfax）引述法庭人員報導，頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）法院認定英國人艾斯林（Aiden Aslin）和平納（Shaun Pinner）、摩洛哥人沙德旺（Brahim Saadoun）有罪。

3人罪名為參與「傭兵活動，並採取行動企圖奪權、顛覆頓內次克人民共和國的憲政秩序」。

頓內次克人民共和國是烏克蘭東部自行宣告獨立的兩個分離地區之一。

俄國2月24日派兵入侵烏克蘭後，為烏克蘭而戰的3人在對抗俄國與親俄部隊期間被捕。律師表示他們將提出上訴。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在推特發文譴責這項判決，表示艾斯林、平納是「戰俘」，「這場審判是騙局，完全不具合法性」。

英國首相強生（Boris Johnson）的發言人則說，根據日內瓦公約，不應以參加戰鬥為由來起訴戰俘。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）公布的法庭影像顯示，審判過程中，3人被關在黑色圍欄後方，負責守衛的軍人蒙著面、戴著有親俄Z符號的臂章。3人隨後被要求起立，由法庭宣讀判決結果。

他們面臨的審理過程倉促，且大多是閉門進行。

烏克蘭 英國 頓內次克

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