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同意不向土耳其屈服 瑞典政府躲過不信任案危機

中央社斯德哥爾摩7日綜合外電報導
針對瑞典司法部長約翰松(中)的不信任投票未過，讓執政黨逃過垮台命運。(美聯社)
針對瑞典司法部長約翰松(中)的不信任投票未過，讓執政黨逃過垮台命運。(美聯社)

瑞典政府今天同意一名無黨籍國會議員要求，不屈服於土耳其對瑞典加入北大西洋公約組織所設條件，對方遂答應不支持針對司法部長的不信任投票，讓執政黨逃過垮台命運。

今天的不信任投票由極右派瑞典民主黨（Sweden Democrats）發起，得到溫和黨（Moderate Party）、自由黨（Liberal Party）和基民黨（Christian Democrats）支持。他們指責司法部長約翰松（Morgan Johansson）未能阻止日益猖獗的幫派暴力。

去年11月上任、成為瑞典首位女總理的安德森（Magdalena Andersson）已表明，若不信任案通過，她也必須辭職，這勢必引發瑞典另一波政府危機。

349名國會議員中有174人支持不信任案，差1票就能通過。而這關鍵1票，取決於獨立議員卡卡巴維（Amineh Kakabaveh）。

卡卡巴維出身伊朗庫德族，在瑞典提出加盟北約（NAT0）的申請案遭土耳其阻擋後，她便成了瑞典政壇焦點。土耳其指控瑞典庇護在土國和一些西方國家被列為恐怖組織的庫德工人黨（PKK）。

卡卡巴維曾是左派黨（Left Party）成員，自2019年以來則為獨立議員。她與PKK並無直接政治關聯，但她要求執政的社會民主黨保證不會屈服於土耳其的要求，否則將支持不信任案。

卡卡巴維今天宣稱，她已得到她想要的保證，因此投棄權票。她告訴國會，她主要在乎保護瑞典主權免受土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）影響，她指責厄多安「專制」以及「對庫德族採行種族歧視政策」。

她問其他議員：「我們是否該讓我們的言論和集會自由適應厄多安的要求？」

今天的不信任案投票結果，支持陣營如預期拿下174票，距達到讓司法部長下台的絕對多數還差1票。另有97票反對，70票棄權，8票缺席。

去年11月，卡卡巴維便曾與現任政府取得協議，她會投下決定性一票使內閣得以掌權，以換取瑞典政府與庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）的政治部門庫德民主聯盟黨（PYD）更深入合作。YPG是美國支持的敘利亞庫德族團體，土耳其視其為PKK的一個「恐怖分子」分支。

瑞典社會民主黨政府今天證實，與卡卡巴維的協議仍然有效，暗示它準備挺身對抗厄多安的要求。

與此同時，瑞典民主黨人哀嘆土耳其竟成了焦點。該黨籍議員聞傑（Henrik Vinge）在國會表示：「過去幾天，土耳其的外交政策得以支配瑞典的內政。我們被迫目睹這一可悲的景象。」

瑞典 民主黨 司法部

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