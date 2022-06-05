日分析：相較之前變異株 Omicron咳嗽倦怠後遺症比率增

圖為戴著口罩的日本通勤者。(美聯社)

日本 東京都政府的分析顯示，相較之前的新冠病毒變異株，Omicron 新冠患者有咳嗽及倦怠感等後遺症的比率增加，味覺及嗅覺障礙的比率則減少。醫師呼籲患者重視新冠後遺症的長期化趨勢，切勿因感染的是輕症而輕忽。英國 最新調查也顯示，全國約有200萬人為新冠後遺症所苦。

時事通訊社報導，東京都政府5月下旬在分析都立和公益財團法人醫院接獲的諮詢電話後發現，今年1~4月Omicron病毒株流行期間染疫的2,039人中，最多人有的後遺症是咳嗽，占38.6%，其次是倦怠感，占34%。相較下，在去年3~10月Delta以前變異株流行期間諮詢的3857人中，有咳嗽後遺症的比率只有22.2%，倦怠感則為26%，可見Omicron患者出現咳嗽及倦怠後遺症的比率大增。

Omicron患者出現味覺障礙的比率僅有10.6%，比去年減少超過一半，嗅覺障礙比率也僅9.5%，掉髮更銳減至0.8%；高燒和低燒等後遺症比率則維持相同水準。

東京都政府表示，97%諮詢者在染疫時都是輕症或無症狀，但卻都留下後遺症，呼籲民眾仍應預防感染。

診療逾4000名疑似新冠後遺症患者的診所院長平畑光一表示，Omicron的後遺症和其他變異株一樣，有長期化趨勢，一些症狀甚至可能嚴重到必須臥床，呼籲民眾不可因為輕症就輕忽後遺症，尤其是感染後的兩個月內不要過於勞累。