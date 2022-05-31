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緬甸瓦邦叛軍籲軍政府和談 仰光遭炸彈攻擊1死9傷

中央社
緬甸舊都仰光一處繁忙地區今天發生炸彈爆炸，造成1死9傷。圖為爆炸後，路人在幫助受傷的人。Getty Images
緬甸舊都仰光一處繁忙地區今天發生炸彈爆炸，造成1死9傷。圖為爆炸後，路人在幫助受傷的人。Getty Images

中央社仰光31日綜合外電報導）與中國關係密切的緬甸叛亂組織「瓦邦聯合軍」（United Wa State Army, UWSA），今天呼籲緬甸軍政府與反政變戰士進行對話，以結束15個月的流血衝突。

瓦邦聯合軍擁有約2萬5000名常備部隊，為世界最大的非國家軍隊之一。他們自行生產槍械，並從控制地區每個家庭徵召一名成員。

不過瓦邦聯合軍活動範圍大致侷限在緬甸北部與中國接壤的自治地區內，迄今幾乎未曾介入去年軍方推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府引發的戰鬥。

瓦邦聯合軍在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）與軍政府官員會談後發表聲明，「呼籲衝突各方盡快透過談判解決爭端」。

聲明稱，自脫離英國獨立以來困擾緬甸的內部衝突，「證明任何根本問題都無法用武力解決」。聲明還表示，在軍政府與對手衝突時，瓦邦聯合軍將繼續置身事外。衝突導致緬甸陷入動盪，數十萬人流離失所。

緬甸有大約20支少數民族叛軍，其中許多控制著偏遠邊境地區，數十年來他們為了毒品貿易、自然資源和自治權互鬥並與軍方對抗。

另外，緬甸舊都仰光一處繁忙地區今天發生炸彈爆炸，造成1人死亡，9人受傷。

緬甸警方消息人士告訴法新社，爆炸發生於下午3時20分左右，靠近一個公共汽車站。警方消息人士說，1名男子送醫後不治，另有9人受傷。

消息人士稱，拆彈小組正在調查爆炸是來自手榴彈還是地雷。安全部隊後來在爆炸現場附近發現一枚未爆炸的手榴彈。尚未有任何組織出面聲稱對這起事件負責。

緬甸 邊境 翁山蘇姬

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