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這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難

編譯易起宇／綜合外電
尼泊爾塔拉航空駕駛的飛機29日發生死亡空難，為該國十年內發生的第十起。 路透
尼泊爾塔拉航空駕駛的飛機29日發生死亡空難，為該國十年內發生的第十起。 路透

位在喜馬拉雅山區的尼泊爾，是許多熱愛冒險的觀光客和登山客的最愛，但這裡發生重大意外的機會也是惡名昭彰地高。就在過去的這個周日，這個國家發生了十年內的第十起空難。

彭博資訊報導，一架塔拉航空（Tara Air）機齡43年的雙引擎飛機，在載著22人從博克拉（Pokhara）起飛前往佐莫索姆（Jomsom）的途中失去聯繫。尼泊爾當局表示，機體殘骸30日被發現墜落在山腰，截至目前已尋獲14名乘客的遺體。

民航部發言人卡恩表示，約60名搜救隊員正在惡劣天氣和崎嶇地形中進行搜索。該飛機共載著13名尼泊爾籍、四名印度籍和兩名德國籍乘客，以及三名機組員。

航空安全網數據顯示，這是尼泊爾十年內的第十起死亡空難，包括塔拉航空2016年涉及的另一場空難，而且尼泊爾過去兩年的航班已因新冠疫情減少很多。

尼泊爾民航部在2019年的安全報告中表示，該國的「天氣型態多樣性和險惡地形」，造成飛行充滿挑戰，並導致許多飛航意外。

尼泊爾東北部的丹增-希拉瑞機場（Tenzing-Hillary Airport）通常被認為是全球最危險的機場，只有一條跑道，且跑道盡頭的一邊是懸崖，另一邊則是喜瑪拉雅山。雪人航空（Yeti Airlines）2008年就曾在此發生空難，造成18名乘客和機組員喪生。

機場 喜馬拉雅山 觀光

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